Escaramuzas entre policías y grupos feministas en Estambul por acuerdo contra la violencia doméstica

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, retiró a Turquía del convenio a mediados de marzo, lo que provocó protestas en el país, mientras activistas salían a

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, retiró a Turquía del convenio a mediados de marzo, lo que provocó protestas en el país, mientras activistas salían a las calle para mostrar su desaprobación por la medida. El grupo de manifestantes portaba banderas y pancartas para rechazar la retirada. El vicepresidente Fuat Oktay aseveró, no obstante, que la lucha por los derechos de la mujer en el país otomano continuará pero "sin buscar remedios fuera o imitar a los demás" sino basándose en "tradiciones y costumbres".La decisión causó también una ola de repudio a nivel internacional. En particular, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que la decisión de Turquía de abandonar el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica es lamentable y debe ser revisada.Ese paso, advirtió, no solo afectará la situación con la violencia misógina dentro de Turquía sino también "envía una peligrosa señal a todo el mundo".

Escaramuzas entre policías y grupos feministas en Estambul por acuerdo contra la violencia doméstica Una serie de enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes se produjeron durante una concentración feminista en Estambul. Grupos de mujeres protestaban contra la decisión de las autoridades turcas de retirarse del convenio internacional establecido para ayudar a proteger a las mujeres de la violencia doméstica. 2021-03-27T04:44+0000 true PT2M35S

