"Vemos más riesgos que oportunidades en una incorporación plena de Boliviа al Mercosur"

2021-03-26T17:57+0000

"Vemos más riesgos que oportunidades en una incorporación plena al Mercosur (…) Cuando hay una integración entre disímiles tiende a ganar la economía mejor preparada, y lamentablemente Bolivia no lo está", dijo a Sputnik el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, en una entrevista con motivo del próximo 30 aniversario del Mercosur.Bolivia ha gestionado su incorporación como miembro de pleno derecho al Mercosur desde los primeros años de la creación de este grupo en marzo de 1991, por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una fugaz participación de Venezuela.Desde 1997, Bolivia es Estado Asociado del bloque, mediante un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que originó un proceso de apertura comercial coronado en 2014 con la entrada en vigencia de un régimen de arancel cero para todos los productos tangibles intercambiados."Sin contar el gas natural que exporta Bolivia a Argentina y Brasil, nos va como ’en feria’, ya que desde 1997, cuando entró en vigencia al ACE 36, hasta el 2020, el déficit acumulado es multimillonario, un promedio cercano a 2.500 millones de dólares en el último quinquenio", señaló Rodríguez.Relató que cuando se negociaba el ACE entre 1995 y 1997, el sector empresarial advirtió los riesgos de ese acuerdo al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su canciller Antonio Araníbar y el subsecretario negociador Víctor Rico Frontaura.Explicó que el régimen de arancel cero vigente desde 2014 ha inundado el mercado boliviano con millares de bienes de los vecinos del Mercosur, producidos con alta competitividad, a los cuales la industria local responde con apenas un centenar de productos, de los cuales el gas natural concentra más del 90% del valor."Eso pasa cuando solo hay un entusiasmo por la integración, pero no una preparación para ella, entonces ganan los más competitivos", sentenció Rodríguez. ProcesoEl experto consideró poco probable que se complete a corto plazo la incorporación plena de Bolivia al Mercosur, objetivo planteado desde los tiempos de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), reafirmado por el expresidente Evo Morales (2006-2019) y ratificado por su actual correligionario Luis Arce.El acuerdo de incorporación de conversión de Bolivia en socio pleno del Mercosur fue firmado hace varios años y para su aplicación solo falta la ratificación del Senado de Brasil, lo que no fue posible ni cuando gobernaban Morales en La Paz y su amigo y también izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en Brasilia.PerspectivaRodríguez afirmó que la advertencia empresarial hecha hace más de dos décadas sobre los riesgos del ACE se mantenía vigente ante la posible incorporación plena.Destacó, entre las eventuales obligaciones adicionales de Bolivia, la tarifa externa común del Mercosur, que "significaría subir aranceles, una especie de camisa de fuerza para negociar con terceros países el día de mañana".Advirtió también que los sectores de servicios de Bolivia, como transportes, turismo, aeronavegación y finanzas, tendrían grandes dificultades para competir con las facilidades que tendrían los del Mercosur que llegarían al país.La consolidación del ingreso de Bolivia al Mercosur ha sido declarada objetivo prioritario por el gobernante argentino Alberto Fernández, que tiene este año la presidencia pro témpore del grupo.

