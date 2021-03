Unos 400 millones de dólares varados: los petroleros esperan poder pasar por el canal de Suez

https://mundo.sputniknews.com/20210326/unos-400-millones-de-dolares-varados-los-petroleros-esperan-poder-pasar-por-el-canal-de-suez-1110461854.html

Con el precio del barril de Brent rondando los 64 dólares, el valor total de esta carga es de aproximadamente 403 millones de dólares, detalla el periódico.El 24 de marzo el portacontenedores Ever Given, de 400 metros de eslora, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez mientras se dirigía de China a Europa. Desde entonces bloquea una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo a por lo menos 100 buques. El Ever Given pertenece a la compañía Shoei Kisen y está bajo la dirección de la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corporation.El bloqueo del canal afectó a unos 15 buques que transportaban derivados del petróleo, como son la nafta, el combustible de aviación y la gasolina. Diez de ellos están a la espera de que desbloqueen el canal al sur, y otros cinco que se dirigían a Asia vararon al norte, precisa SCMP.Cinco buques de gas natural licuado y dos petroleros con gas licuado del petróleo están o a la espera de entrar en el canal o están ya dentro, añade Kpler.El bloqueo del canal de Suez ha llevado a que algunos transportistas estén considerando, en su desesperación, transportar más mercancías por vía aérea, escribe el corresponsal de Bloomberg Thomas Black."Notaremos el impacto completo real durante los próximos siete o diez días", explica Michael Piza, el vicepresidente de desarrollo de negocios corporativos de Apex Logistics International, la empresa que se ocupa del transporte de carga por vía aérea, marítima y terrestre.Incluso si el Ever Given desencalla pronto, el cuello de botella en la concurrida ruta marítima someterá a más presión a las líneas de suministro de todo el mundo. El fabricante de buldóceres y retroexcavadoras Caterpillar figura entre las empresas que sufren demoras en los plazos de entrega, detalla Bloomberg. Antes de que el Ever Given se quedara varado, la empresa Apex tenía previsto realizar 1.600 vuelos de carga en el 2021, 400 más que en el 2020. Pero actualmente la demanda global de carga aérea está a un paso de aumentar aún más.El problema está en que resulta imposible para los aviones hacerse cargo de toda la mercancía a bordo de los enormes barcos. Ahora las compañías deberán decidir los bienes que se desplazarán primero por aire para mantener sus operaciones comerciales, enfatiza Piza.El bloqueo de una de las rutas marítimas más importantes del mundo llega justo después de que las empresas logísticas suspendieran casi toda su actividad a lo largo del 2020 debido al COVID-19.

