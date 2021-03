https://mundo.sputniknews.com/20210326/unidos-en-contra-del-bloqueo-de-cuba-1110489538.html

Unidos en contra del bloqueo de Cuba

Lourdes Gómez Londres, 26 mar (Sputnik).- La diáspora cubana en Reino Unido participará el fin de semana en la caravana mundial contra el bloqueo de Estados

El efecto extraterritorial del bloqueo estadounidense se resintió en la última campaña de recaudación de fondos del grupo Cubanos en UK. Dos plataformas digitales de microfinanciación, Crowfunder y JustGiving, cerraron las páginas en las que esta asociación del Reino Unido estaba recogiendo donaciones para comprar jeringuillas a fin de donarlas al programa de vacunación contra el COVID-19 de la isla caribeña.Trabas a la ayuda humanitariaEl cierre se produjo sin aviso ni explicaciones y sin la opción de recuperar el dinero pujado, un total de 2.700 libras (unos 3.800 dólares), según explica a Sputnik Danielsky Acosta, coordinador del grupo. "Es verdaderamente criminal y vergonzoso bloquear ayuda humanitaria destinada a salvar vidas", denuncia.Reactivaron la petición en una plataforma alternativa, pero la recaudación avanza a un ritmo más lento. "Es menos conocida y solo gestiona pagos dentro del Reino Unido por lo que no podemos recibir donaciones internacionales", señala Acosta desde su residencia en Glasgow.Lleva 15 años en la isla británica, es diseñador gráfico y realizador de documentales, entre ellos, Cuba & Covid-19: Public Health, Science and Solidarity (Salud pública, ciencia y solidaridad), que se estrenó en el invierno. "Cuanto más lejos estoy de Cuba, más cerca me siento de ella. Me siento más conectado, preocupado y con deseo de cooperar y contribuir en lo posible", comenta.Ignorando la leyLos impedimentos en transacciones destinadas a Cuba son recurrentes, aunque el Gobierno británico y la Unión Europea (UE) desaprueban el bloqueo y su aplicación extraterritorial es ilegal. "Es una frustración. Somos un grupo pequeño de voluntarios, con actividades sin fines de lucro, y no tenemos recursos para iniciar un litigio", señala Acosta.Will Harney, del Grupo Revolucionario Comunista —RCG, en sus siglas en inglés—, advierte que "el derecho internacional obliga al Gobierno británico a hacer cumplir la ley", pero ni Londres ni Bruselas actúan "sistemáticamente" contra empresas que aplican el embargo en Europa. "La presión ha de partir de la calle; debemos luchar por nosotros mismos", afirma en una entrevista con Sputnik.RCG movilizará a sus activistas este fin de semana bajo el lema Rock around the blockade (Bailar en torno al bloqueo, en su traducción aproximada). Saldrán a las calles de Birmingham, Nottingham, New Castle, Londres y Glasgow, entre otras, en "solidaridad" con el pueblo cubano y para "presionar a todos los Gobiernos que apoyan el embargo"."La protesta es internacional y demostraremos que el bloqueo es controvertido, que la gente no lo acepta", señala Harney. La convocatoria del fin de semana forma parte de la "caravana mundial" en contra del embargo, que lanzó la diáspora cubana de EEUU y Canadá. Avanza con la consigna "Puentes de amor" y una clara petición: "Sr. Biden, como presidente de Estados Unidos, derogue las sanciones que pesan sobre el pueblo cubanoReactivar las relaciones"Es imprescindible levantarlas ahora por el impacto de la pandemia", resalta Acosta. El diseñador recuerda que Joe Biden fue vicepresidente durante el acercamiento y diálogo con Cuba iniciado por el entonces presidente Barack Obama. "Nada le impide reanudar el descongelamiento de las relaciones, pero parece que no es prioridad para su administración. Hay que presionar para que afloje la tuerca porque nos va a matar", dice.Cubanos UK estarán visibles en varias ciudades de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte este y posteriores fines de semanas. Serán grupos reducidos y actividades ajustadas a las reglas del confinamiento, que aún no se ha levantado completamente en todas las naciones británicas.Unidos contra el virusAcosta y Harney coinciden en resaltar el nuevo cariz y dimensión de la protesta. "Se han unido personas de diferentes tendencias políticas e ideológicas, quienes no apoyan todas las políticas del Gobierno cubano, pero reconocen el daño que causan las sanciones a todos los cubanos sin discriminación", indica el documentalista e ilustrador.Al concienciado comunista le "alienta" la extensión del movimiento por decenas de ciudades estadounidense y la llamada de sus residentes a "cooperar" con Cuba en la lucha contra el coronavirus. "Es importante mostrar que gente de distintos países imperialistas apoyan a Cuba", expuso a Sputnik. La Campaña en Solidaridad con Cuba (CSC) y otras organizaciones británicas han convocado a sus miembros y simpatizantes a sumarse a la caravana contra el bloqueo.

