Un estudio pone en duda que los confinamientos en EEUU fuesen eficaces

Un equipo de investigadores de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago descubrió que los estados que impusieron órdenes del

2021-03-26T15:40+0000

ciencia

pandemia de coronavirus

salud

eeuu

Un equipo de investigadores de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago descubrió que los estados que impusieron órdenes del llamado refugio en el lugar (shelter-in-place), el cierre obligatorio de negocios y demás restricciones no observaron una diferencia significativa en el número de infecciones o muertes por coronavirus durante la primera oleada en Estados Unidos, entre marzo y mayo del 2020. Dichos datos contradicen varios estudios anteriores según los cuales el confinamiento salvó miles de vidas. Muchas personas ya habían cambiado su comportamiento antes de que sus estados impusiesen órdenes de refugio en el lugar, y parecen haber sido ineficaces precisamente porque no alteraron significativamente el comportamiento de distanciamiento social, aclaran. El confinamiento tampoco tuvo mucho impacto en la movilidad de las personas, que los investigadores midieron utilizando los datos de las operadoras móviles.Sin embargo, los investigadores niegan que ello sea una prueba de que el distanciamiento social es inútil. En su opinión, podría significar que decenas de estadounidenses cambiaron sus hábitos independientemente de que su estado impusiera restricciones, a menudo gracias a los funcionarios de salud que lo pedían."Para ser claros, nuestros hallazgos no significan que el 'refugio en el lugar' y el distanciamiento social no tuvieran ningún efecto sobre la enfermedad. De hecho, los beneficios para la salud de las órdenes [de 'refugio en el lugar'] fueron probablemente limitados porque muchas personas ya se distanciaban socialmente antes de la introducción de estas órdenes", destacan. La eficacia de las medidas de distanciamiento social también podría haberse reducido porque algunas personas se negaron a cumplir con ellas, señalaron los investigadores en su artículo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

