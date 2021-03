https://mundo.sputniknews.com/20210326/talibanes-amenazan-con-atacar-a-las-tropas-de-eeuu-si-no-abandonan-afganistan-para-el-mayo-1110480328.html

Talibanes amenazan con atacar a las tropas de EEUU si no abandonan Afganistán para el mayo

"Si —Dios no lo quiera— todas las tropas extranjeras no se retiran de Afganistán en la fecha estipulada en el acuerdo firmado en Doha, eso, sin duda alguna,

"Si —Dios no lo quiera— todas las tropas extranjeras no se retiran de Afganistán en la fecha estipulada en el acuerdo firmado en Doha, eso, sin duda alguna, será considerado una violación del acuerdo por parte de Norteamérica, de la que esta será responsable y que también perjudicará su posición internacional. En este caso, el Emirato Islámico (...) se verá obligado a defender su religión y su patria y continuar su yihad y la lucha armada contra las fuerzas extranjeras para liberar su país", dice el comunicado que Mujahid publicó en su cuenta de Twitter.Los talibanes subrayaron que la responsabilidad por la prolongación de la guerra, todas las muertes y la destrucción recaerá sobre "aquellos que cometan esta violación", es decir, Estados Unidos.Señalaron que "deben prevalecer la razón y la lógica" para poner fin a la guerra.El 25 de marzo, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró que para EEUU resulta difícil retirar sus tropas del territorio afgano antes de la fecha límite del 1 de mayo, estipulada en el pacto de Doha firmando en febrero de 2020.A pesar de la importante presencia militar de EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (La OTAN), Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas).Las negociaciones afganas, que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital catarí, Doha, no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.EEUU acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano.*proscrito en Rusia

