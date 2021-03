https://mundo.sputniknews.com/20210326/suiza-registra-mas-de-860-casos-de-efectos-colaterales-en-los-vacunados-1110467258.html

Suiza registra más de 860 casos de efectos colaterales en los vacunados

"Al estado del 23 de marzo de 2021, Swissmedic en cooperación con los centros regionales de supervisión en esta esfera (...) evaluó 862 informes sobre

"Al estado del 23 de marzo de 2021, Swissmedic en cooperación con los centros regionales de supervisión en esta esfera (...) evaluó 862 informes sobre supuestas reacciones colaterales a la vacunación contra el COVID-19 registradas en Suiza. Se confirmaron los efectos colaterales descritos en las anotaciones de los preparados medicinales", dice el comunicado.Se hace constar que no se detectaron nuevos problemas vinculados con la inocuidad de las vacunas y se subraya que los informes en cuestión no han cambiado la correlación positiva entre las ventajas y los riesgos asociados con las dos vacunas autorizadas en Suiza: Pfizer/ BioNTech y Moderna.Según Swissmedic, de las 862 denuncias 460 corresponden a la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNTech y 393 están vinculadas con la vacuna Moderna. En nueve casos no se precisó qué vacuna se utilizó.Las mujeres constituyeron el 67,9% de los afectados; los hombres, el 28,2%, en el 3,9% de los casos el sexo no se indicó.Entre todos los efectos colaterales, 599 casos (69,5%) fueron catalogados como no serios, y 263 (30,5%) como serios.Según datos de Swissmedic, pasado un tiempo después de la vacunación fallecieron 37 personas, de una edad media de 84 años, muchas tenían enfermedades serias.

