Rusia rechaza la politización de problemas de derechos humanos por parte de la UE

La diplomática rusa tachó de ilegítimas y contrarias al derecho internacional las sanciones de Bruselas, y alertó que tal política "lleva a tendencias destructivas y al caos en los asuntos internacionales y entraña una mayor confrontación y el deterioro de las relaciones entre Estados".La portavoz de la Cancillería rusa advirtió que esas "nuevas medidas inamistosas de la UE contra Rusia, tal como suele ocurrir, no quedarán sin una respuesta proporcionada".La diplomática lamentó que, en lugar de cooperar en los problemas internacionales, Occidente opte por seguir aplicando sanciones unilaterales, una práctica que se ha convertido en una "mala costumbre que debería ser erradicada", subrayó.El pasado 22 de marzo, la UE anunció medidas restrictivas contra once personas y cuatro entidades supuestamente responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en países como China, Rusia, Libia, Sudán del Sur o Corea del Norte.En el caso de Rusia, fueron sancionados dos altos cargos de las fuerzas de seguridad de Chechenia por presunta represión contra la comunidad LGBTI y contra la oposición política en esa región rusa.A principios de marzo ya fueron sancionados cuatro nacionales de Rusia supuestamente implicados en el arresto del bloguero opositor Alexéi Navalni. Se trata del jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, el jefe de la Guardia Nacional de Rusia, Víctor Zólotov, el Fiscal General de Rusia, Ígor Krasnov, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Alexandr Kaláshnikov.Según comentó entonces el Ministerio de Exteriores de Rusia, las sanciones de la UE por el 'caso Navalni' llevan a un callejón sin salida. A su vez, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que el Kremlin está convencido de que la política de sanciones a Rusia no alcanzará sus objetivos.Diálogo con la OTANAsimismo, el Ministerio de Exteriores ruso declaró que las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que Rusia supuestamente elude el diálogo con la Alianza Atlántica, son falsas.La diplomática recordó que todas las propuestas hechas por Rusia están en la mesa y pidió al jefe de la OTAN que deje de difundir la desinformación.A la vez señaló que Rusia toma nota de las declaraciones de la OTAN, que acusó a Rusia de "comportamiento agresivo", y las tendrá en cuenta a la hora de planificar su política exterior.Esta semana el secretario general de la Alianza Atlántica lamentó que Rusia durante los últimos años "no haya dado respuesta positiva" a las propuestas de la Alianza para convocar reuniones del Consejo Rusia-OTAN.Sin embargo Stoltenberg aseguró que la OTAN sigue abierta al diálogo y continuará invitando a Rusia a participar en semejantes encuentros.Además denunció que Rusia sigue incrementando su poderío militar lo que le obliga a la OTAN a llevar a acabo un mayor incremento de la defensa colectiva.Moscú ha insistido en más de un ocasión que no representa amenaza alguna para los países de la OTAN, en cambio se ve obligada a defenderse ante el comportamiento agresivo del bloque cerca de sus fronteras.

