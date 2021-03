https://mundo.sputniknews.com/20210326/pere-aragons-se-somete-a-una-investidura-sin-apoyos-en-el-parlamento-de-cataluna-1110453091.html

Pere Aragonès se somete a una investidura sin apoyos en el Parlamento de Cataluña

Pere Aragonès se somete a una investidura sin apoyos en el Parlamento de Cataluña

El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no consiguió pactar con el otro gran partido independentista, Junts per Catalunya, por lo que no

El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no consiguió pactar con el otro gran partido independentista, Junts per Catalunya, por lo que no obtendrá la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser elegido en la primera vuelta.Además de los 33 votos de su formación, Aragonès sólo pudo asegurar el "sí" de los 9 diputados de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), la formación minoritaria de aspiraciones separatistas.La ejecutiva de Junts, liderada por el expresidente Carles Puigdemont desde Bélgica, anunció que sus 32 diputados se abstendrán en el debate, frustrando así el ascenso del republicano a la presidencia de Cataluña.El partido justificó que no consiguió un pacto con ERC que garantice estabilidad en el próximo gobierno y una estrategia conjunta para alcanzar la independencia de Cataluña.Si fracasa la primera votación, Aragonès tendrá otra oportunidad en un segundo turno la próxima semana donde bastará una mayoría simple. Esto da margen a los dos partidos independentistas para concluir sus negociaciones, ya que es imprescindible el apoyo de Junts en la Cámara para investir a Aragonès como líder de un nuevo Ejecutivo independentista. En caso de fracasar en la segunda ronda, se abrirá un período de dos meses para que el Parlamento catalán intente otra vez investir a un candidato.

