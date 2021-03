https://mundo.sputniknews.com/20210326/no-solo-spock-las-cinco-curiosidades-de-leonard-nimoy--1110459170.html

No solo Spock: las cinco curiosidades de Leonard Nimoy

Inventó el famoso saludo vulcanoCuriosamente, el emblemático gesto de Spock, acompañado de la frase "larga vida y prosperidad", no fue ideado por los guionistas de la serie Star Trek, sino por el propio actor. Nimoy estaba convencido de que los saludos tradicionales contradecían la personalidad poco sociable de su personaje, por eso se le ocurrió la idea de usar un gesto que utilizan los rabinos judíos y que simboliza la letra Shin, la primera en las palabras hebreas para todopoderoso o paz.En una entrevista, Nimoy recordó que vio el gesto por primera vez cuando era niño. "Fue escalofriante y supe que algo importante estaba sucediendo. Así que me asomé y vi el gesto", contó.Poeta, cantante y fotógrafoNimoy no solo era un actor exitoso que a lo largo de su prolífica carrera cinematográfica participó en más de un centenar de proyectos. También publicó varios libros de poesía y dos libros autobiográficos, titulados I Am Not Spock (1975) y I Am Spock (1995). Asimismo, lanzó cinco álbumes de estudio y varias recopilaciones musicales. Aquí te presentamos algunos de sus temas más populares:Por si fuera poco, Nimoy era famoso por su amor a la fotografía: tenía una cámara que reconstruyó con sus propias manos. Las exhibiciones de sus obras se celebraron en varios museos, incluido el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts (MASS MoCA). En uno de sus proyectos más conocidos, titulado The Full Body Project e inspirado en las obras de Henri Matisse, Sandro Botticelli o Helmuth Newton, Nimoy desafió a los estereotipos de belleza que reinan en la sociedad.Sargento NimoyAntes de comenzar su carrera en el cine, Leonard había servido dos años en el Ejército de EEUU, de donde se retiró con el grado de sargento. Durante su servicio militar, el intérprete participó en varios vídeos educativos y hasta escribió guiones y fue presentador de varios espectáculos en los Servicios Especiales del Ejército.Gracias a su experiencia militar, Nimoy era más que convincente en el papel de un telegrafista en la película de ciencia ficción Them! (titulada La humanidad en peligro en España y El mundo en peligro en México y Argentina) y en la serie The Lieutenant, tras la cual se le ofreció el papel de Spock. Asimismo, apareció en un episodio de la serie The Twilight Zone que narra las aventuras de un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial.¿Sabías que fue director de estas populares películas?Un verdadero hombre renacentista, Nimoy también fue director de varias películas y episodios de series televisivas. La cinta más famosa de Leonard, titulada Tres hombres y un bebé y protagonizada por Tom Selleck y Steve Guttenberg, recaudó más de 240 millones de dólares en taquilla y se llevó los galardones People's Choice Award y ASCAP Award.Entre las películas más populares creadas por Nimoy también figuran The Good Mother (1988), con Diane Keaton y Liam Neeson, y Funny About Love (1990), en la que el mítico Gene Wilder encarnó a un hombre obsesionado con la idea de ser padre.¿Qué fue de los hijos de Leonard Nimoy?El actor tuvo dos hijos con su primera esposa, la actriz Sandra Zober, llamados Julie y Adam. Nacidos en 1955 y 1956, respectivamente, los descendientes del señor Spock también se dedicaron al mundo del cine. Así, Adam Nimoy fue director de varios episodios de la serie Star Trek: The Next Generation, así como de otras series entre las cuales se destacan Nash Bridges, Gilmore Girls y Babylon 5. Y en 2016, creó un proyecto documental titulado For the Love of Spock en honor a su padre.En cuanto a Julie, también es directora y productora, más conocida por su documental Remembering Leonard Nimoy, que rinde homenaje a su padre, así como por su trabajo en las cintas Deadly Games y Unexplained Bleeding: Shedding Light on Acquired Hemophilia A.

