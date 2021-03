https://mundo.sputniknews.com/20210326/moscu-desconcertado-por-el-bloqueo-a-la-venta-de-subsidiaria-de-rolls-royce-a-transmashholding-1110456176.html

Moscú, desconcertado por el bloqueo a la venta de subsidiaria de Rolls-Royce a Transmashholding

Moscú, desconcertado por el bloqueo a la venta de subsidiaria de Rolls-Royce a Transmashholding

"Francamente, es un anuncio desconcertante. Se ha presentado con el pretexto de proteger los intereses nacionales, si bien es evidente que los noruegos se

La representante de Exteriores recordó que los productos de Bergen Engines no están sujetos al control de exportaciones, y que "era una transacción estrictamente comercial con el objetivo de encontrar nuevos mercados de venta para la empresa, desarrollar nuevos productos y garantizar empleos en la propia Noruega".Bergen Engines se especializa en la fabricación de motores de gas y diésel con una potencia eléctrica de 1.400 a 11.830 kWe. El acuerdo de Rolls-Royce con TMH International, evaluado en 150 millones de euros, estipulaba la venta de esa subsidiaria, incluida una planta de fundición, un taller de reparación, la oficina de diseño y la red de centros de mantenimiento en siete países.En principio, la transacción no estaba sujeta al control de exportaciones, pero el Ministerio de Justicia noruego la bloqueó el 23 de marzo tras haber llegado a la conclusión de que habría permitido a Rusia acceder a conocimientos y tecnologías de "gran importancia estratégica militar".La titular del ente, Monica Maeland, alegó que la transacción "estaría en conflicto con los intereses de la política de seguridad de Noruega y sus aliados".Desde marzo de 2014, EEUU, la Unión Europea y algunos de sus aliados pusieron en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la crisis de Ucrania y lo que califican como "anexión ilegal" de Crimea.Además de la prohibición de entrada y la congelación de activos para decenas de cargos públicos y empresarios, Occidente prohíbe exportar a Rusia armas, productos de doble uso y tecnologías para la producción de hidrocarburos y no permite a los bancos rusos financiarse a largo plazo.Rusia sostiene que no es parte del conflicto en Ucrania y que las sanciones son contraproducentes, pero mantiene en respuesta, desde agosto de 2014, el embargo a algunas importaciones agroalimentarias de EEUU, la UE y otros países que se unieron a esas restricciones, entre ellos Noruega.

