Ministerio de Salud de Perú deja de usar ivermectina contra COVID-19 por ineficacia

"La información oficial de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que (la ivermectina) no tiene el efecto positivo que se suponía que podía tener. Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes (...) Lo que dice la OMS es que no tiene utilidad, por lo tanto no vamos continuar (usándola)", dijo el titular de Salud, Óscar Ugarte, a la televisora local Canal N.