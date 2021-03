https://mundo.sputniknews.com/20210326/las-unicas-huellas-de-dinosaurios-en-uruguay-estan-abandonadas-1110478301.html

Las únicas huellas de dinosaurios en Uruguay están abandonadas

No todos los países tienen la fortuna de que en su territorio haya rastros de la gigantesca fauna del período Jurásico. En Uruguay aparecieron recién en este

No todos los países tienen la fortuna de que en su territorio haya rastros de la gigantesca fauna del período Jurásico. En Uruguay aparecieron recién en este milenio. Investigadores de la Facultad de Ciencias (Fcien) de la Universidad de la República (Udelar), hallaron pisadas de dinosaurios saurópodos en la zona de Cuchilla del Ombúal, en Tacuarembó (centro-norte), justo al costado de la ruta nacional N° 26, que atraviesa el país de este a oeste. Las huellas constituyeron el primer registro de pisadas fósiles (icnofósiles) tanto de vertebrados como de dinosaurios para el Uruguay. En aquel momento, el paleontólogo a cargo del proyecto, Daniel Perea, explicó a la prensa local que debido a procesos geológicos, el barro y la arena suelta que componían el terreno de esa zona hace 150 millones de años, se transformaron en una arenisca que permitió que esas huellas se mantuvieran. Luego, también por procesos geológicos, la erosión hizo que esas huellas volvieran a estar a la vista, lo que posibilitó su descubrimiento. "El tema es que la erosión sigue actuando", dijo Perea, y advirtió que la lluvia, el sol, la humedad y otros elementos provocan el deterioro de las huellas y el aumento de probabilidades de desaparición si no se ponen a resguardo. La necesidad de preservar las pisadas motivó a los científicos a elaborar un proyecto y pedir a las autoridades locales que crearan una estructura para protegerlas y así evitar su deterioro y posterior desaparición. Mediante un dinero que brindó el Ministerio de Educación y Cultura al proyecto y otro aporte de la Intendencia de Tacuarembó, también se intentó gestionar un "museo" para que quien pasara por allí y quisiera, pudiera observarlas y entender qué estaban viendo. Gracias a la labor de los científicos, en 2013 el sitio paleontológico fue declarado Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, las autoridades locales no cumplieron con lo pactado y pese a los esfuerzos de los científicos. Hoy el sitio está abandonado, y las pisadas son ya casi imperceptibles.

uruguay

