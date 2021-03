https://mundo.sputniknews.com/20210326/las-cronicas-de-pinera-de-como-dejo-un-cuestionado-legado-1110498345.html

Las crónicas de Piñera: de cómo dejó un cuestionado legado

Las crónicas de Piñera: de cómo dejó un cuestionado legado

Francisco Bravo Atias Santiago, 26 mar (Sputnik).- Sorpresa, extrañeza e incluso indignación generó entre los opositores al Gobierno de Chile la noticia

El diario La Tercera indicó que el mandatario, con motivo del cumplimiento de su tercer y penúltimo año de mandato, ordenó a sus asesores que trabajan en la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, recopilar información y antecedentes de su gestión.Así, historiadores, ingenieros, abogados y asesores pagados con dinero fiscal analizarán las distintas formas de construir este relato para la posteridad. Entre las ideas planteadas están: editar una colección de libros abordando los hitos de su mandato, realizar videos y registros digitales con material audiovisual recogido durante estos años, y hasta pedirle al propio mandatario una autobiografía.Aunque es costumbre que los jefes de Estado busquen dejar algo a la posteridad a través de obras literarias o incluso con instituciones -como hizo la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) creando la fundación Horizonte Ciudadano, que se encarga de eso- no es común que esto se haga mientras se ejerce el cargo.El mandatario ya había recibido cuestionamientos durante su primer periodo (2010-2014), cuando ordenó que se escribiera una serie de libros titulados "Memoria presidencial", lo que le significó una investigación por propaganda indebida con dinero fiscal.A la cabeza del equipo para su nuevo proyecto, Piñera contrató a Magdalena Díaz, asesora personal e hija de su mejor amigo, Pedro Pablo Díaz, cuyo objetivo será demostrar que su jefe consiguió importantes acuerdos con la oposición, que logró canalizar de buena manera el proceso constitucional y que gestionó un rápido proceso de vacunación contra el COVID-19, entre otras cosas.Sin embargo, cuando salió la noticia, sus detractores se lazaron en masa a las redes sociales a recordar su gestión durante el estallido social (movimiento de protestas que comenzó en octubre de 2019). Durante las manifestaciones en su contra, el Gobierno de Piñera fue acusado por organismos nacionales e internacionales de violar los derechos humanos al reprimir las manifestaciones con fuerza desmedida.Con las protestas, la aprobación del mandatario cayó a un histórico 6% (encuesta del Centro de Estudios Públicos en enero de 2020), pero él destaca que su administración logró una inédita salida institucional a la crisis, al dar lugar al proceso constituyente en marcha, que comenzó el 25 de octubre del año pasado.¿Cómo será recordado?Para el líder del Partido Progresista (izquierda) y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, el presidente Piñera será recordado por las próximas generaciones como "el presidente menos empático de los últimos 30 años"."Piñera quedará en la memoria como el presidente de Chile que fue acusado en democracia de haber violado los derechos humanos. Él deberá responder no solo ante la historia, sino que ante los tribunales de justicia. Ya hay varias denuncias interpuestas sobre este tema en el Poder Judicial, así que estoy seguro que eso va a ocurrir", dijo en entrevista con agencia Sputnik.Enríquez-Ominami criticó que Piñera esté dedicando personal estatal para redactar su legado, asegurando que el presidente debería dedicarse a eso con dinero propio, una vez que deje el cargo."El presidente no puede escribir la historia en un país de 19.000.000 de habitantes donde han muerto más de 25.000 personas (por la pandemia del COVID-19), con cientos de miles de nuevos cesantes, donde el 80% está más pobre que hace un año y en un Chile que participó de la desintegración continental", afirmó.Entre los que apoyan la labor del presidente, destacan su capacidad de gestión, que se vio reflejada principalmente en la enorme cantidad de contratos firmados para garantizar vacunas contra el coronavirus, antes que muchos otros países de la región. Y también, la rapidez con que se inició el proceso de inoculación masiva, que esta semana superó las seis millones de personas.Además, el Gobierno ingresó este año un proyecto de ley que reforma el sistema privado de pensiones denominado Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), buscando mejorar las pensiones de la clase media y las mujeres.Piñera ha apostado todas sus fichas a que su proyecto sea aprobado en el Congreso, enarbolando aquello como el último gran triunfo de su segundo mandato, pero la votación no se ve sencilla, debido a que la oposición y gran parte de la ciudadanía está en contra del sistema de AFP, y no quieren hacerle modificaciones, sino reformarlo por completo.

