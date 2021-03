https://mundo.sputniknews.com/20210326/israel-no-abandona-el-marasmo-politico-por-el-factor-netanyahu-1110461551.html

Israel no abandona el marasmo político por el "factor Netanyahu"

Francisco Herranz Madrid, 26 mar (Sputnik).- El Partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu fue la fuerza política más votada en las cuartas

internacional

elecciones

benjamín netanyahu

israel

firmas

oriente medio

La alternativa de repetir los comicios, nada menos que los quintos, es demasiado real como para ser descartada. La compleja ecuación israelí sigue sin despejar su incógnita.El bloque anti-Netanyahu formado por un grupo muy heterogéneo de facciones de izquierda, derecha y centro tenía unos números un poco más favorables que él –57 escaños–, pero la posibilidad de que alcancen un acuerdo entre ellos para tomar el timón del Ejecutivo se antoja poco viable.Como unir agua y aceiteDos partidos no alineados —el árabe Raam (Trueno, en idioma hebreo) y la coalición de derechas Yamina (Hacia la Derecha), con cuatro y siete diputados, respectivamente— serán ahora el objeto de las ofertas de Netanyahu, por un lado, y del principal líder opositor, Yair Lapid, del partido centrista y laicista Yesh Atid (Hay un futuro), por otro.Bibi lo tiene bastante difícil ya que, en algunos casos, se trata de unir agua y aceite. Así, uno de sus aliados, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso, de extrema derecha, rechazó la posibilidad de que busquen el apoyo de Raam, encabezado por Mansour Abbas.Israel estuvo esperando dos días el escrutinio de las llamadas papeletas con doble sobre, aquellas depositadas por personas que no podían ir a su lugar de votación designado, como soldados, presos, pacientes en los hospitales y enfermos de COVID-19 en cuarentena.Esos 400.000 votos se tornaron decisivos dado lo ajustado de los resultados. El escrutinio de las papeletas con doble sobre se retrasó más tiempo debido a las medidas adicionales adoptadas por las autoridades israelíes para garantizar que no se produjera ningún fraude. Los votos tuvieron que ser revisados contra el padrón electoral para asegurarse de que nadie había votado dos veces.Aquellos ciudadanos que dieron positivo en COVID-19 y eran asintomáticos pudieron ir a los colegios electorales en sus vehículos y votar en urnas móviles sin bajarse del coche; los enfermos graves ejercieron su derecho en los centros hospitalarios. Quienes regresaban y debían autoaislarse en casa también encontraron centros de votación volantes en el aeropuerto.Pese a todas estas medidas extraordinarias para incentivar la colaboración ciudadana, cundieron la apatía y la desafección. El índice de participación sólo alcanzó el 66,7% del electorado israelí, la tasa más baja de las últimas cinco jornadas electorales, concretamente, desde 2009.Con Netanyahu o en contraCon el país dividido en dos campos muy delimitados e irreconciliables, pro y anti Netanyahu, esta votación no ha puesto punto final al estancamiento político que paraliza Israel y que algunos analistas, como Yohanan Plesner, presidente del Instituto de Democracia de Israel, califican como la "peor crisis política de Israel en décadas".El primer ministro, que tiene 71 años, lleva en el poder continuamente desde 2009, después de haber cumplido un mandato anterior de tres años a finales de la década de 1990. Su extraordinaria longevidad política se debe a su discurso nacionalista, a una personalidad arrolladora y a la cosecha de ciertos éxitos de gestión. Pero también se debe a la falta de una verdadera oposición aglutinadora, una vez ocurrido el histórico derrumbe del Partido Laborista, de centro izquierdas, que ya no es ni siquiera la sombra de lo que fue antaño, cuando tenía líderes de la talla internacional de Isaac Rabin o Shimon Peres.A Bibi le acusan en los tribunales de justicia de soborno, fraude y abuso de confianza. Él niega todas las denuncias, afirmando que tienen una motivación política. La oposición le critica porque considera que no gestionó adecuadamente la crisis desatada por la pandemia. También teme que, si finalmente forma un gobierno de coalición formal, Netanyahu impulse una ley que le otorgue inmunidad legal. Él niega ese extremo, aunque es cierto que prometió reformas legales que limitarían el papel de la Corte Suprema.Pese a las fuertes críticas recibidas, la economía se ha reabierto en gran medida en las últimas semanas, las tasas de infección se han desplomado y Gobierno que él pilota ha desarrollado un programa de vacunación masiva que ha sido muy eficaz. Al principio de la pandemia de coronavirus, Israel fue uno de los países más afectados del mundo, pero ahora, un año después, más de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna.Un complejo sistema electoralEl sistema electoral de Israel ha dado lugar a coaliciones o, más raramente, a gobiernos de unidad desde que el Estado fue fundado en 1948. Pero desde los comicios de abril de 2019, cuando el Likud (Consolidación en hebreo) obtuvo la mayoría de los votos, pero no logró formar una coalición de gobierno, este pequeño país a orillas del Mediterráneo está inmerso en una parálisis política que no parece tener fin.En este complejo y atomizado puzzle político juega un papel destacado el presidente del país, Reuven Rivlin. Aunque sus funciones suelen ser ceremoniales, el jefe del Estado debe ahora abrir una ronda de consultas con cada uno de los 13 partidos elegidos para el Parlamento antes de pedir al líder de uno de ellos que intente formar una coalición de mayoría. Normalmente los presidentes ofrecen ese derecho a la formación más votada que en este caso es la de Netanyahu, con sus 30 escaños. Pero Rivlin tiene la potestad de ofrecerlo a quien él considere y podría señalar a Lapid.

