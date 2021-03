https://mundo.sputniknews.com/20210326/experta-descarta-la-supuesta-disminucion-de-la-violencia-en-el-salvador-1110490987.html

Experta descarta la supuesta disminución de la violencia en El Salvador

Experta descarta la supuesta disminución de la violencia en El Salvador

"La violencia no se ha reducido, en todo caso se ha enmascarado, y las desapariciones son hoy día el delito más grave y abominable en El Salvador, pues dificulta el procesamiento de los responsables y crea una falsa sensación de seguridad", explicó a esta agencia Aguilar, consultora de políticas de seguridad ciudadana en la Universidad Centroamericana (UCA).Según cifras policiales, El Salvador bajó de 2.398 homicidios en 2019 a 1.322 en 2020, una disminución que la administración del presidente Nayib Bukele atribuye al plan de seguridad Control Territorial, pero el pasado año se reportaron 2.273 desapariciones.Para Aguilar, quien también ejerce como investigadora de la academia estadounidense John Jay of Criminal Justice, no hay pruebas empíricas de que realmente exista una estrategia de seguridad y que incida en la disminución de los homicidios.Varias fuentes académicas y periodísticas alertan sobre un supuesto pacto coyuntural con pandillas y otros grupos de exterminio para reducir las muertes violentas, sobre todo de cara a los recientes comicios legislativos y municipales, dominados por el oficialismo."Falta una política de Estado que incorpore acciones integrales con el esfuerzo de distintos sectores para generar políticas que desmonten esa extendida cultura de la violencia que perdura en la convivencia, una deuda de la post-guerra", agregó Aguilar. Cultura violentaCuando se habla de violencia en El Salvador de entrada se piensa en las "maras" (pandillas) y en los grupos de exterminio, pero cada vez hay más crímenes perpetrados por ciudadanos comunes y corrientes.De hecho, recién este mes una persona asesinó con arma blanca a su abuela, su padre, su hermano y su madrastra en el capitalino municipio de Ayutuxtepeque, con el presunto móvil de hacerse con una herencia familiar."La tendencia de privilegiar el uso de la violencia para resolverlo todo se magnifica en este clima de crispación social, potenciado por el actual Gobierno con su discurso de odio y división, su intolerancia a la crítica y sus ataques a los rivales", alertó la investigadora.En este contexto, Aguilar recalcó que las dinámicas criminales adoptan mecanismos más complejos para enmascarar los asesinatos, recurriendo a la desaparición de los cadáveres para hacer más remota la posibilidad de un juicio, y generar impunidad.Mientras, desde la sociedad civil y la oposición política persiste el llamado a que el Gobierno transparente las disposiciones, alcances y resultados del plan de seguridad, pues la población afirma que las pandillas aún mantienen el control territorial.

