¿En manos de quién está realmente el litio mexicano?

El litio es uno de los minerales más solicitados en el mundo por su importancia en la fabricación de autos eléctricos y baterías recargables. La demanda de

El litio es uno de los minerales más solicitados en el mundo por su importancia en la fabricación de autos eléctricos y baterías recargables. La demanda de este recurso ha crecido exponencialmente en los últimos años y seguirá creciendo. En esa carrera, México tiene un as bajo la manga: un enorme yacimiento de litio en Bacadéhuachi, Sonora, de 243,8 millones de toneladas de reservas probadas y probables. En este escenario, López Obrador reconoció el pasado 24 de marzo, durante la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, que su Gobierno se encuentra "analizando la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación de litio, vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural".Sin embargo, reconoció que será una tarea difícil debido a que se otorgaron muchas concesiones durante los gobiernos pasados, "que cuesta trabajo regular todo lo que significa el comercio, la venta de estas, porque se entregaron en demasía, no para producir oro, plata, cobre o litio, sino para especular en el mercado financiero". ¿Quiénes tienen el litio mexicano?El descubrimiento de uno de los yacimientos más grandes de litio en el mundo, ubicado en el estado de Sonora, despertó las alertas de las grandes trasnacionales. En febrero de 2020, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, reconoció que diversas compañías internacionales ya habían mostrado interés por desarrollar proyectos en México para explotar el mineral. Un año después de la noticia, la delantera no la lleva Estados Unidos —el país más cercano a México y una de las potencias económicas más importantes del mundo—, sino China, que ya mantiene grandes inversiones en el país para explotar el litio mexicano. Se trata del proyecto Sonora Lithium, a cargo de dos de las empresas que proveen de litio a Tesla del magnate Elon Musk: la británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. Con una inversión de 420 millones de dólares, las mineras planean realizar una explotación que en su primera fase producirá 17.500 toneladas anuales de carbonato de litio y en la segunda tiene previsto duplicar su producción a 35.000 toneladas. No obstante, una investigación de la revista Proceso reveló que el litio mexicano ya se ha venido explotando y concesionando desde hace años. Pues durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano concesionó alrededor de 100.000 hectáreas de los municipios Bacadehuachi y Nazo Chico, en Sonora.Son 10 concesiones con una duración de 50 años para explotar, explorar y exportar el llamado "oro blanco" del futuro. Todos estos permisos quedaron en manos de la empresa canadiense Bacanora Minerals Limited y sus respectivas filiales en México. En tanto, desde 2015, Tesla mantiene un acuerdo de suministro de litio con la sociedad Sonora Lithium Project Partners, una empresa conjunta entre la minera Bacanora Minerals Limited y la compañía de inversión Rare Earth Minerals Plc. Por lo tanto, si el Estado mexicano decide emprender una batalla para explotar sus recursos en beneficio de su economía tendría que enfrentarse directamente con varias de las empresas más importantes del mundo.

