El Mercosur atrapado en la polémica: ¿un lastre o la única salida de integración?

Al cumplirse 30 años de la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), las diferencias ideológicas en la región tiran con fuerza y dividen a sus integrantes.

El Mercosur atrapado en la polémica: ¿un lastre o la única salida de integración? Sputnik entrevistó al expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, mandatario fundador del bloque regional.

Al cumplirse 30 años de la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), las diferencias ideológicas en la región tiran con fuerza y dividen a sus integrantes.El expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle (1990-1995) dijo a Sputnik que "los gobiernos cambian y los intereses del país siguen". Y destacó que no cree que ninguno de los gobiernos que integran el bloque "se opongan a una meta de mayor prosperidad".Señaló que las diferencias pueden surgir en cómo lograrlo. Y si no hay acuerdos "hay que decir: bueno se terminó el experimento, y tener la valentía de decir esto no adelanta, se acabó el Mercosur".Las diferencias internas quedaron plasmadas este viernes 26, durante la cumbre presidencial virtual para celebrar los 30 años del Mercosur, en un cruce entre los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou (hijo del entrevistado) y de Argentina, Alberto Fernández."No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse", sostuvo Lacalle Pou. Fernández respondió "si somos un lastre, tomen otro barco". En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

