https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-dueno-del-barco-atascado-en-el-canal-de-suez-espera-que-problema-se-solucione-el-27-de-marzo-1110460439.html

El dueño del barco atascado en el canal de Suez espera que problema se solucione el 27 de marzo

El dueño del barco atascado en el canal de Suez espera que problema se solucione el 27 de marzo

"Esperamos que puedan desencallar el barco el sábado [27 de marzo]", indicó un portavoz de la firma en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

2021-03-26T12:20+0000

2021-03-26T12:20+0000

2021-03-26T12:30+0000

canal de suez

comercio

internacional

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1110460598_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_69fe791403835df6653e8ac0d2d44390.jpg

"Esperamos que puedan desencallar el barco el sábado [27 de marzo]", indicó un portavoz de la firma en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.El portacontenedores de 400 metros de eslora y una capacidad de 224.000 toneladas iba de China a Países Bajos. Los trabajos para desencallar la enorme embarcación de bandera panameña hasta ahora son infructuosos.Una fuente de la empresa kuwaití Gulf Agency Company (GAC), que opera en el canal, confirmó a Sputnik que la operación para desbloquear la importante vía del comercio mundial continuaba este 26 de marzo, pese a que es día no laborable en Egipto.Turquía se ofreció sumarse a la operación para reflotar el Ever Given."Estamos dispuestos a prestar ayuda. Nuestro barco Nene Hatun es uno de los pocos en el mundo con capacidad para realizar este tipo de operaciones importantes", declaró el ministro de Transporte turco, Adil Karaismailoglu, al que cita la agencia Anadolu.Pekín, a su vez, abogó por el pronto desbloqueo del canal de Suez, una de las rutas marítimas más transitadas del comercio mundial."China espera que el incidente en el canal de Suez se resuelva lo más pronto posible", comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, en una rueda de prensa, remarcando que no es un asunto diplomático.Según las estimaciones del periódico taiwanés Commercial Times, uno de los más importantes de Asia, el bloqueo genera pérdidas de 400 millones de dólares cada hora.

/20210325/el-bloqueo-de-canal-de-suez-las-consecuencias-y-los-posibles-beneficiarios-1110421864.html

canal de suez

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

canal de suez, comercio, áfrica