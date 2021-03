https://mundo.sputniknews.com/20210326/el-atasco-de-buques-alrededor-del-canal-de-suez-visto-desde-el-espacio--fotos-1110474877.html

El atasco de buques alrededor del Canal de Suez visto desde el espacio | Fotos

El atasco de buques alrededor del Canal de Suez visto desde el espacio | Fotos

Más de dos días después del incidente, el buque todavía está paralizado a pesar de los frenéticos esfuerzos por liberarlo. En las fotos se puede observar que más de 180 barcos de carga se acumularon a cada lado del bloqueo, esperando que la ruta sea despejada. De acuerdo con los informes, entre los buques atascados están al menos 41 graneleros, 33 portacontenedores, docenas de petroleros con diversos tipos de crudo a bordo, entre otros.El Canal de Suez, que atraviesa el noreste de Egipto, conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo y sirve como la ruta más directa para los barcos que viajan entre Europa, Oriente Medio y Asia. Por el canal pasan un promedio de más de 50 embarcaciones por día.La situación causa una pérdida astronómica de casi 10.000 millones de dólares por día en el tráfico marítimo, informa Bloomberg. La única otra opción sería un largo viaje alrededor de África. El Ever Given, uno de los buques de carga más grandes del mundo que transportaba 220.000 toneladas, fue golpeado por fuertes vientos que lo empujaron hacia las orillas del canal. El barco se colocó en un ángulo que bloqueó por completo la vía fluvial. Aunque muchos esperan una resolución rápida, la situación no parece prometedora. Los esfuerzos para desencallar el barco y ampliar el canal con excavadoras terrestres han fracasado hasta ahora. El director ejecutivo de una empresa holandesa de salvamento que ha sido enviada al lugar comentó que podrían pasar días o incluso semanas antes de liberar Ever Given, informa el medio Splash. Tampoco se sabe todavía si será necesario primero descargar el barco, lo que complicaría aún más la difícil tarea.La compañía propietaria del Ever Given, Shoei Kisen Kaisha, se disculpó por la situación y admitió que se enfrentó con una "dificultad extrema" en un intento de reflotarlo.

