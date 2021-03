https://mundo.sputniknews.com/20210326/cooperacion-unica-via-para-salvar-el-desarrollo-1110461242.html

Cooperación, única vía para salvar el desarrollo

Cooperación, única vía para salvar el desarrollo

"La economía mundial es una sola y la salida de la amplia crisis actual pasa justo por la cooperación multilateral orientada a un desarrollo gradual y

2021-03-26T12:51+0000

2021-03-26T12:51+0000

2021-03-26T12:51+0000

covid-19

ayuda

coronavirus

pandemia

cooperación

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1110463375_0:418:1920:1498_1920x0_80_0_0_447a3cb668469ad232178bd9ef39b6e2.jpg

"La economía mundial es una sola y la salida de la amplia crisis actual pasa justo por la cooperación multilateral orientada a un desarrollo gradual y universal", dijo al agregar que "es poco probable que la humanidad consiga superarla si no se une".Factor agravanteEl viceministro subrayó que la pandemia afectó todos los aspectos de nuestra vida y "pasará a la historia como uno de los mayores retos del siglo XXI", el que provocó la mayor crisis global después de la Segunda Guerra Mundial.La propagación del COVID supuso un desafío tanto para las economías nacionales como para las instituciones internacionales y el sistema financiero global, recalcó Vershinin y lamentó que durante la pandemia muchos prefieran pensar solo en sus propios intereses."Sin embargo incluso en estas condiciones los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo universales y actuales", aseveró.Intensificar el desarrolloRusia, enfatizó el viceministro, comparte la opinión del secretario general de la ONU de que intensificar la implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, programada hasta 2030, tiene una importancia crítica para superar la crisis.El viceministro recalcó que los fines de Rusia a la hora de prestar ayuda son "exclusivamente humanitarios"."Se trata de salvar las vidas de las personas afectadas por desastres naturales, conflictos armados, catástrofes técnicas y ahora, también, por la pandemia de COVID-19", aclaró.El viceministro resaltó que durante la pandemia "Rusia siguió financiando los proyectos de asistencia técnica en los países interesados en el marco de los compromisos ya asumidos y a la vez empezó a prestar ayuda adicional para afrontar el COVID-19".En particular, se trata de la lucha contra la pobreza e indigencia extremas, la consolidación del potencial de desarrollo industrial y agrario, la incentivación de las pequeñas y medianas empresas, la modernización de las infraestructuras médicas y de enseñanza, la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las instituciones públicas.Cooperación regional y bilateralAdemás de cooperar con varias organizaciones de la ONU a nivel global, Rusia colabora estrechamente con dos regionales, la Comisión Económica para Europa y la Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico."Hasta hoy en día se realizados más de cien proyectos, lo que se puede considerar como un aporte importante de nuestro país al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo", resaltó el diplomático al explicar que estos proyectos abarcan los ámbitos más variados que van "del lanzamiento de grandes trenes de contenedores de Europa a Asia a la creación de un parque natural para "los grandes felinos" en la zona fronteriza con China y Mongolia".A la vez, Rusia contribuye al desarrollo internacional por la cooperación bilateral, "sin utilizar el potencial de las organizaciones del sistema de la ONU".Ayuda contra la pandemiaVershinin subrayó que "en 2020 además ayudamos a otros países a luchar contra el COVID-19"."Este tipo de ayuda alcanzó el nivel de los 35 millones de dólares", informó.El diplomático indicó dado que "lamentablemente, ahora se observa un brusco aumento de las necesidades de asistencia alimentaria" Rusia está incrementando la ayuda que presta en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos.Esta ayuda no se limita al suministro de alimentos, también incluye proyectos que combinan la asistencia humanitaria y el desarrollo en particular en el ámbito de la alimentación escolar, aseguró."En algunos casos aplicamos enfoques innovadores que suponen un canje de las deudas que los países en desarrollo tienen ante Rusia por la financiación necesaria para realizar los proyectos del Programa Mundial de Alimentos", indicó.Mientras, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud Rusia presta asistencia médica urgente y realiza suministros humanitarios de diversos equipos a países de Asia, África y América Latina.

/20210318/la-onu-revisa-al-alza-el-crecimiento-de-la-economia-mundial-en-2021-del-43-al-47-1110110206.html

/20210326/rusia-aporta-cerca-de-mil-millones-de-dolares-al-ano-al-desarrollo-internacional-1110454210.html

/20200410/rusia-pide-levantar-sanciones-a-paises-en-desarrollo-impuestas-fuera-de-la-onu-1091066657.html

/20200414/rusia-destina-42-millones-de-dolares-a-pagos-a-medicos-que-combaten-el-covid-19-1091105092.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, ayuda, coronavirus, pandemia, cooperación, rusia