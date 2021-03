https://mundo.sputniknews.com/20210326/china-espera-el-apoyo-de-turquia-en-cuanto-al-problema-de-xinjiang-1110449710.html

China espera el apoyo de Turquía en cuanto al problema de Xinjiang

(Agrega los párrafos 5 y 6) Pekín, 26 mar (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en una reunión con su par turco, Mevlut Cavusoglu,

Subrayó que China está dispuesta a trabajar con Turquía para reforzar la confianza mutua, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa y llevar la asociación estratégica chino-turca a un nuevo nivel."China apoya a Turquía en su política independiente y respeta el sistema social, el modelo económico y el camino de desarrollo que Turquía ha elegido a base de sus condiciones nacionales", agregó Wang Yi.Cavusoglu, a su vez, afirmó que Turquía se adhiere estrictamente al principio de 'una sola China' y está comprometida con el desarrollo de la cooperación estratégica entre los dos países.Ankara "no participará en ninguna acción destinada contra China y no permitirá actividades terroristas contra China en su territorio", afirmó el ministro turco.El pasado 22 de marzo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea coordinaron la inclusión en la lista de sancionados a cuatro funcionarios y una organización de China, imputándoles por supuesta violación de los derechos humanos y la persecución de la minoría musulmana en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.En respuesta China impuso sanciones contra diez europeos, incluidos diputados del Parlamento Europeo, y cuatro organizaciones.Más tarde Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido también anunciaron sanciones contra China.China, su vez, impuso este viernes sanciones a nueve ciudadanos y cuatro entidades del Reino Unido.A finales de agosto de 2018, los expertos de la Organización de las Naciones Unidas conjeturaron que hasta un millón de uigures musulmanes podrían encontrarse en los llamados centros de reeducación de Xinjiang.El Gobierno chino refutó esa información, asegurando que no se corresponde con la realidad.Las autoridades chinas insisten en que los problemas relacionados con Xinjiang no tienen nada que ver con la violación de los derechos humanos ni con cuestiones étnicas o religiosas, por el contrario, están relacionados con cuestiones de violencia, terrorismo y separatismo.Politización de las vacunasSubrayó que "algunas fuerzas están tratando de politizar y estigmatizar las vacunas, lo que obviamente no contribuirá a la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia". Según Wang Yi, "todos los países deben contrarrestar" estos intentos. A su vez, Cavusoglu afirmó que "Turquía aprecia mucho y espera una mayor profundización de la cooperación con China en el ámbito de las vacunas y se opone a la politización de las vacunas".

