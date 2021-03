https://mundo.sputniknews.com/20210326/cancilleria-rusa-bulgaria-expulsa-a-diplomaticos-rusos-por-ordenes-externas-1110457227.html

Cancillería rusa: Bulgaria expulsa a diplomáticos rusos por órdenes externas

La Cancillería de Bulgaria anunció el 22 de marzo que dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Sofía fueron declarados personas no gratas. La canciller

La Cancillería de Bulgaria anunció el 22 de marzo que dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Sofía fueron declarados personas no gratas. La canciller búlgara, Ekaterina Zaharieva, exigió que abandonaran el país en el transcurso de 72 horas.La Fiscalía General de la república anunció anteriormente haber abierto investigación contra un grupo de personas sospechosas de haber espiado a favor de Rusia y más tarde afirmó que quedó probado que dos ciudadanos de Rusia se dedicaban a una actividad incompatible con su estatus.También señaló que es imposible explicar tales actuaciones con los intereses nacionales de Bulgaria.Dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bulgaria fueron declarados personas no gratas sin presentar pruebas y eso sucede en quinta ocasión ya en los últimos años y medio, agregó.También señaló que Moscú constata una nueva reincidencia de la "espiomanía antirrusa", que sucede en vísperas de las elecciones parlamentarias de Bulgaria (4 de abril) y en medio de un nuevo auge de rusofobia en Occidente.La Embajada de Rusia en Bulgaria declaró que espera que la investigación del caso de espionaje no tenga un carácter politizado y que se ponga fin a las especulaciones sobre la supuesta implicación de Rusia. También señaló que se trata de unos intentos de "meter cuña" en el diálogo ruso-búlgaro y de demonizar a Rusia.Moscú declaró que se reserva el derecho a tomar medidas de respuesta en tal situación.

