Aragonès pide apoyos para formar un Gobierno catalán que avance hacia la independencia

Durante su discurso con motivo del debate de investidura que se celebra este 26 de marzo, Aragonès situó como uno de sus principales objetivos la resolución

Durante su discurso con motivo del debate de investidura que se celebra este 26 de marzo, Aragonès situó como uno de sus principales objetivos la resolución del conflicto territorial mediante un referéndum para decidir sobre el futuro de Cataluña dentro de España.El dirigente de ERC y actual vicepresidente de Cataluña se somete este 26 de marzo a una votación de investidura en la que previsiblemente no saldrá elegido por falta de apoyos en la Cámara.Aragonès no consiguió pactar con el otro gran partido independentista, Junts per Catalunya, por lo que no obtendrá la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser elegido en la primera vuelta."Extiendo la mano a los partidos que compartimos objetivos, especialmente a Junts", manifestó durante su intervención parlamentaria, en la que animó a las fuerzas políticas a "superar las desconfianzas" y "salir de la zona de confort" para llegar a acuerdos.

