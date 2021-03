https://mundo.sputniknews.com/20210326/acusan-de-plagio-a-lil-nas-x-tras-el-lanzamiento-de-su-nuevo-video-musical-1110466642.html

Acusan de plagio a Lil Nas X tras el lanzamiento de su nuevo vídeo musical

En el colorido vídeo, ambientado en un mundo fantástico que hace referencia a la Antigua Grecia y al jardín del Edén, Lil Nas X interpreta a Adán, la serpiente

2021-03-26T13:45+0000

2021-03-26T13:45+0000

2021-03-26T13:45+0000

gente

música

En el colorido vídeo, ambientado en un mundo fantástico que hace referencia a la Antigua Grecia y al jardín del Edén, Lil Nas X interpreta a Adán, la serpiente y hasta seduce a Satanás en el infierno con un baile sensual.Montero (Call Me By Your Name) acumuló más de 1,3 millones de reproducciones en YouTube en tan solo varias horas. Sin embargo, hubo quienes acusaron al artista de robar algunas ideas del vídeo musical Cellophane, de la británica FKA Twigs:Se trata de la escena en la que la intérprete baila en una barra pero de repente se enfrenta a una misteriosa criatura voladora —que se parece mucho a ella— y cae al vacío una vez que la empuja.No obstante, algunos de los fans coincidieron en que era un homenaje, y no un plagio. En cuanto al propio Lil Nas, todavía no se ha pronunciado al respecto.¿Qué te parece el nuevo vídeo de Lil Nas X? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

gente, música