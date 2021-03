https://mundo.sputniknews.com/20210325/videos-trio-mandili-las-cantantes-georgianas-virales-en-las-redes-hispanohablantes-1110436276.html

Vídeos: Trío Mandili, las cantantes georgianas virales en las redes hispanohablantes

Vídeos: Trío Mandili, las cantantes georgianas virales en las redes hispanohablantes

"Uno de los grandes hallazgos en esta selva que es Twitter. El trío georgiano Mandili", escribió el periodista Juan Gavasa al compartir un vídeo de las

"Uno de los grandes hallazgos en esta selva que es Twitter. El trío georgiano Mandili", escribió el periodista Juan Gavasa al compartir un vídeo de las cantantes.El día siguiente a su publicación, el vídeo tuiteado ya sumaba más de 700.000 visualizaciones y decenas de miles de likes y retuits."¡Qué belleza! Lo más increíble es poder ver por una pequeña ventana a un lugar tan lejano y tan diferente de nosotros. Pero la misma alegría, los mismos seres humanos. Gracias", escribió @gusmarquez."Hace varios meses YouTube decidió que ese trío me gustaría... Mañanas enteras escuchándolas. No me entero de nada de la letra, pero suena muy bien", compartió @w4yko.Al contrario de lo que se especuló en las redes, las muchachas del Trío Mandili no son hermanas, sino que amigas, y este no es su primer fenómeno viral. De hecho, las cantantes se han vuelto conocidas en 2017 justamente a raíz de un vídeo compartido en internet.En aquella ocasión, Tatuli Mgeladze, Tamara Tsiklauri e Irina Midelauri se grabaron mientras interpretaban la tradicional canción georgiana Apareka y tocaban el instrumento nacional panduri por unas calles de su país. El vídeo rápidamente sumó millones de reproducciones.Desde entonces, las artistas han lanzado un álbum, dado numerosos conciertos y grabado muchos otros vídeos. Las imágenes que se hicieron virales en Twitter recientemente han sido compartidas por las jóvenes el pasado 21 de marzo en su canal de YouTube, en donde suman más de 658.000 suscriptores.

