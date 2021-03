https://mundo.sputniknews.com/20210325/uruguay-debe-impulsar-el-relanzamiento-del-mercosur-1110433489.html

Uruguay "debe impulsar el relanzamiento del Mercosur"

Uruguay "debe impulsar el relanzamiento del Mercosur"

María José Frías Montevideo, 25 mar (Sputnik).- A 30 años de la firma del Tratado de Asunción, por el que Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dieron origen

"El Mercosur dejó de ser un proyecto comercial, y por esa razón Uruguay, desde la apertura comercial, debe impulsar su relanzamiento para recuperar el comercio y el empleo", indicó a Sputnik Abreu, quien fue canciller durante el Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), el presidente que firmó el Tratado de Asunción en representación de Uruguay.En términos de población y extensión, Uruguay es el socio menor del Mercosur, por lo que necesita la apertura comercial para desarrollarse, dice el político, que entiende que actualmente ese objetivo está "comprometido, por la debilidad del bloque de adaptarse a la nueva realidad".La apuesta del país desde la fundación del bloque fue actuar en conjunto para buscar la inserción en terceros mercados, pero 30 años después "el equilibrio de poder global es otro, por lo que la integración comercial y física del Mercosur debe replantearse bajo el riesgo de que éste se vuelva irrelevante", agregó Abreu.El excanciller entiende que para volverse efectivo para los países miembros, el Mercosur no debería alinearse con ninguna de las potencias globales en pugna y tendría que impulsar una apertura comercial que diversifique sus exportaciones.Abreu también cree que el bloque "debe dejar de insistir en una unión aduanera, porque no tiene políticas comerciales comunes".Desde su punto de vista, lo más importante es que haya un "sinceramiento" entre los socios que les permita establecer una estrategia que incluya "una agenda digital moderna", único camino para "evitar su irrelevancia en el mercado global".Cuestión de identidadPor su parte, el politólogo uruguayo Carlos Luján dijo a Sputnik que "la integración regional es una tarea titánica en una América Latina muy fragmentada y dividida".Para el especialista, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales, Negociación y Metodología de la Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, uno de los principales problemas que enfrenta el Mercosur es la falta de identidad de quienes lo integran."Nadie se dice 'mercosuriano'. Hay que construir una identidad, afianzarla y generar una agenda global más fuerte y amplia", apuntó.A modo de ejemplo, Luján se refirió a la compra de las vacunas contra el COVID-19, una iniciativa que cada país del Mercosur enfrentó de manera individual, de la misma manera que se fijaron estrategias diferentes para enfrentar la pandemia."El Mercosur termina siendo una sucesión de relanzamientos. Cada diez años hay un relanzamiento nuevo y así estas instancias terminan siendo como el pastor mentiroso", indicó el académico, quien también es investigador del área de Política Internacional del Instituto de Ciencia Política de la UdelaR, y docente e investigador del Centro de Formación para la Integración Regional.Entre las cuentas pendientes del bloque, Luján destacó la falta de desarrollo de una política internacional en la región y la concreción de un Parlamento del Mercosur efectivo.En ese sentido, consideró que debe trazarse una agenda común que permita en el largo plazo cambiar la imagen del bloque, para colocarlo en la escena internacional como un actor de peso.Sin embargo, con el panorama actual Luján cree que el futuro no puede ser optimista, ya que si los avances son similares a los de los treinta años pasados, "a este ritmo hay que descartar grandes proyectos".El Mercosur (Mercado Común del Sur) fue creado el 26 de marzo de 1991, cuando los presidentes Fernando Collor de Mello, de Brasil, Carlos Menem, de Argentina, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, y Andrés Rodríguez, de Paraguay, pusieron su firma en el Tratado de Asunción.El primer artículo del tratado establece que el Mercado Común, que debería estar conformado al 31 de diciembre de 1994, implica "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente".Con una población de más de 295 millones de personas, el Mercosur es la quinta economía del mundo, y en 2020 realizó exportaciones por más de 250.000 millones de dólares, con una balanza comercial favorable en más de 74 millones de dólares, según datos del organismo.

