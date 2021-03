https://mundo.sputniknews.com/20210325/un-centenar-de-mujeres-en-espana-propone-crear-una-organizacion-politica-feminista-1110408273.html

Un centenar de mujeres en España propone crear una organización política feminista

A través de un manifiesto titulado Llamamiento a las mujeres, las impulsoras de la iniciativa explican que son "conscientes del momento clave en el que vivimos

A través de un manifiesto titulado Llamamiento a las mujeres, las impulsoras de la iniciativa explican que son "conscientes del momento clave en el que vivimos y de la ofensiva global que se está perpetrando" contra los derechos de las mujeres. Explican que ahora "que se han cumplido veintiséis años del Tratado de Beijing" es momento de traducir "el hartazgo de sabernos abandonadas" en una propuesta para crear una organización política que ponga la agenda feminista en centro. También explican que "la ideología queer", que defiende que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales no están inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social, es uno de los principales causantes de querer silenciar la lucha feminista."El neoliberalismo campa a sus anchas y las desigualdades no han dejado de aumentar, intensificando la crisis en la que estamos inmersas que cada día arrastra a más mujeres y niñas a la precariedad y a situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente migrantes y con discapacidad. Queremos acometer lo urgente además de luchar por lograr justicia y paridad en todas las esferas", indican.Según indican, las mujeres están "a tiempo de desarticular juntas la ofensiva con la que pretenden hacernos volver al punto de partida". Por esta razón hacen un llamado a todas las mujeres feministas para participar "activamente en la construcción de una organización política por y para las mujeres, que haga efectivos nuestros derechos y consiga todo aquello que nos han negado por nuestro sexo".Entre las firmantes se encuentran referentes históricas del movimiento feminista como Pilar Aguilar Carrasco o Victoria Sendón de León, así como otras voces conocidas como Amelia Tiganus o Ana C. Pollán.

