Un analista afirma que Venezuela dio un empuje social al Mercosur antes de ser separado del bloque

"Venezuela llevó una política de buscar el beneficio social para las gestiones que decidiera el Mercosur", expresó Adrianza, cuando se cumplen 30 años de la

"Venezuela llevó una política de buscar el beneficio social para las gestiones que decidiera el Mercosur", expresó Adrianza, cuando se cumplen 30 años de la creación del proyecto de integración.El Mercosur (Mercado Común del Sur) fue creado el 26 de marzo de 1991, cuando los presidentes Fernando Collor de Mello, de Brasil, Carlos Menem, de Argentina, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, y Andrés Rodríguez, de Paraguay, pusieron su firma en el Tratado de Asunción, el acuerdo que dio origen al bloque.El primer artículo del tratado establece que el Mercado Común, que debería estar conformado al 31 de diciembre de 1994, implica "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente".Al expresidente venezolano Hugo Chávez (1998-2013) se le reconoce como el impulsor de que el país caribeño formara parte del bloque, pues en 2005 solicitó su incorporación como miembro pleno.Un año después se firmó el protocolo de adhesión, pero Caracas debió esperar la aprobación de los parlamentos de los países miembros para poder formalizar su ingreso.Finalmente, Venezuela logró su ingreso al Mercosur (Mercado Común del Sur) en julio de 2012, tras la aprobación de tres de sus Estados fundadores: Brasil, Argentina y Uruguay.No contó con el respaldo de Paraguay, pues el Senado de ese país se opuso a su incorporación.Sin embargo, un año después tras la llegada de Horacio Cartes a la presidencia, el Parlamento paraguayo aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur.Adrianza, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, indicó que el objetivo de su país en el Mercosur era impulsar la producción entre los Estados que integran el organismo.De acuerdo al Gobierno, la incorporación de Venezuela convirtió al Mercosur en la quinta potencia mundial, al ser un bloque conformado por 270 millones de habitantes, 70% de la población de América del Sur.SuspensiónEn 2017, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron suspender del bloque a Venezuela de forma indefinida, tras argüir una "ruptura del orden democrático" en el país.La suspensión se produjo un mes después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que había sido convocada por el presidente Nicolás Maduro ante el desacato jurídico en el que se encontraba el Parlamento, entonces integrado por mayoría opositora.Adrianza, doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, consideró que la llegada de gobiernos de derecha a los países del Mercosur y la injerencia de Estados Unidos fueron decisivas para la exclusión de Venezuela.Para el especialista, esto ha representado "un problema muy grave", ya que las posturas de presidentes como Mauricio Macri (2015-2019), de Argentina, Jair Bolsonaro, de Brasil, Lenín Moreno, de Ecuador, e Iván Duque, de Colombia, "han aniquilado lo que fue el esfuerzo de integración" que se inició en la región en la primera década de este siglo, cuando todos esos países, salvo Colombia, eran liderados por gobiernos progresistas.Adrianza manifestó que el "acoso neoliberal" de los mandatarios de Brasil, Colombia y Ecuador terminó por darle un golpe al Mercosur y a los esfuerzos integracionistas que Venezuela había logrado.En ese sentido, el académico dijo que para que pudiera existir un regreso de Venezuela al bloque debe haber un cambio en la postura de los diferentes países con respecto a la agresión hacia esa nación sudamericana."Venezuela tiene seis años recibiendo una agresión continuada, sin misericordia, con la aplicación de un esquema de guerra desarrollado por Estados Unidos, secundado por la derecha sudamericana, porque no les interesa un modelo social e integratorio [sic] que le permitiera a los pueblos de América Latina crear una comunidad económica y social", acotó.Para los países que integran el Mercosur, Venezuela solo podría volver "si regresa la democracia".Mientras, el Gobierno venezolano no se ha planteado un posible regreso al Mercosur.En Mercosur 2020 realizó exportaciones por más de 250.000 millones de dólares, con una balanza comercial favorable en más de 74 millones de dólares, según datos del organismo.

