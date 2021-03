https://mundo.sputniknews.com/20210325/tras-pagar-alto-costo-por-comercio-con-mercosur-bolivia-busca-ahora-beneficios-1110436448.html

Tras pagar alto costo por comercio con Mercosur, Bolivia busca ahora beneficios

Tras pagar alto costo por comercio con Mercosur, Bolivia busca ahora beneficios

Carlos A. Quiroga La Paz, 25 mar (Sputnik).- Bolivia ya ha pagado el alto costo de su apertura total al Mercado Común del Sur (Mercosur) y ha llegado el

"Hemos pagado los costos de la liberalización sin disfrutar de los beneficios que tiene ser un miembro pleno", afirmó Blanco, uno de los principales negociadores del país, en una entrevista con motivo de cumplirse el 26 de marzo el 30 aniversario del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual Bolivia pretende incorporarse como socio pleno.Al justificar el interés del Gobierno de Bolivia en concluir los trámites de adhesión al Mercosur, de los cuales está pendiente solo la ratificación del Senado de Brasil, Blanco respondió a los temores de sectores del empresariado nacional asegurando que tal incorporación sería no solo beneficiosa sino hasta una necesidad.Según expertos próximos a asociaciones empresariales, Bolivia ha abierto sus fronteras al Mercosur sin haber desarrollado paralelamente una capacidad industrial que le permita aumentar sus ventas, provocando un desequilibrio comercial y otros daños que podrían agravarse con una adhesión plena.Del costo...Blanco explicó que Bolivia es un país asociado comercialmente al Mercosur desde la década de los 90, mediante un acuerdo de complementación económica (ACE) negociado por gobiernos neoliberales locales con visión de "aperturismo unilateral"."Decidieron liberalizar por completo el comercio con el Mercosur y en este momento, desde hace varios años, tenemos la desgravación arancelaria con el Mercosur al 100%, es decir todos los productos, toda la nomenclatura arancelaria está con arancel cero", señaló.Esta apertura comercial entre Bolivia y el Mercosur, sostuvo, es incluso "más profunda" que la que existe entre los socios del Mercosur, que excluyen de este régimen a sectores como el automotor y la industria azucarera."Quiero dejar muy claro: las consecuencias de la apertura de las barreras arancelarias ya las ha pagado el país. El ACE no ha excluido absolutamente nada. Entonces no es que la adhesión de Bolivia al Mercosur va a producir que Bolivia se inunde de productos del Mercosur, porque eso ya sucedió, ésa es una realidad que ya tiene varios años", insistió.Añadió que el Gobierno tenía claro que el ACE Bolivia-Mercosur ha dañado a la industria nacional, incluso con cierre de fábricas y pérdida de empleos, pero consideraba al mismo tiempo que la solución no está en cerrar la economía sino en competir mejor....al beneficioPara Blanco, la conversión de Bolivia en socio pleno del Mercosur es una "necesidad", si se busca corregir el desequilibrio comercial y aprovechar programas ya establecidos de apoyo regional a las economías más débiles, como ocurre con Paraguay.Las cifras oficiales mostraron un superávit boliviano de 163 millones de dólares en el comercio con el Mercosur en 2020, pero a diferencia de unos 4.000 productos que Bolivia importa de los vecinos sureños, les vende apenas unas cuantas decenas, principalmente gas natural por unos 2.000 millones de dólares o casi el 90% de su oferta a la subregión.¿Cuáles son los beneficios?, requerimos.El viceministro insistió en que actualmente, por ser solo asociado comercial y no socio pleno, Bolivia no puede participar en las discusiones internas del Mercosur sobre normas de importación y exportación, tanto tributarias como sanitarias, fitosanitarias, técnicas y otras."Nosotros simplemente tenemos que cumplir la normativa que emiten estos países sin poder ser parte de su elaboración", lamentó Blanco.Añadió que Bolivia cree que podría poner en la mesa de discusiones del Mercosur soluciones a los obstáculos que le impiden participar en mejores condiciones en el mercado.FronterasBolivia concentra en tres países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) casi tres cuartas partes de sus 7.000 kilómetros de fronteras internacionales, quedando los bordes andinos restantes conectados con Perú y Chile.La integración fronteriza de Bolivia con el Mercosur es una realidad independiente de las normas y acuerdos formales, con un intenso movimiento de personas y bienes que remarca la necesidad de la membresía plena en el grupo, aseveró el entrevistado.Apuntó que unos dos millones de ciudadanos bolivianos, que equivalen a casi una quinta parte de la población nacional, viven en Argentina, Brasil y en menor medida Paraguay.

