https://mundo.sputniknews.com/20210325/revelan-la-identidad-del-misterioso-hombre-que-acompano-a-gagarin-tras-su-vuelo-espacial-1110408036.html

Revelan la identidad del misterioso hombre que acompañó a Gagarin tras su vuelo espacial

Revelan la identidad del misterioso hombre que acompañó a Gagarin tras su vuelo espacial

Vladislav Katz, historiador dedicado a estudiar la vida y trayectoria del primer cosmonauta del mundo, logró descubrir la identidad de la persona capturada en

2021-03-25T11:11+0000

2021-03-25T11:11+0000

2021-03-25T11:11+0000

tecnología

60 años de conquista espacial

conquista espacial

urss

yuri gagarin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1110407428_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_9e5cf35fc483d6342e73cbb6511a2fa9.jpg

Vladislav Katz, historiador dedicado a estudiar la vida y trayectoria del primer cosmonauta del mundo, logró descubrir la identidad de la persona capturada en varias fotografías junto a Yuri Gagarin después de su regreso al planeta tras su vuelo espacial. En varias instantáneas tomadas ese día, se ve a un hombre corpulento, que lleva puesto un sombrero, siempre al lado del cosmonauta. El mayor general Evgueni Kárpov, primer director del Centro de Formación de Cosmonautas, fue quien ayudó a identificar al guardaespaldas de Gagarin. Esto es lo que dijo al ser preguntado acerca de la identidad del hombre.Según Katz, le costó encontrar más información acerca del paradero de Bajramov, ya que pocas personas conocían la misión secreta que realizó aquel 12 de abril de 1961. Sin embargo, luego descubrió que su nombre no era Ota Mitjrabanovich, sino Ata Mejrabanovich, y tenía el rango militar de ingeniero coronel. Su misión tras el primer vuelo tripulado al espacio, al contrario de lo que se creyó inicialmente, no era proteger a Gagarin, sino garantizar que un importante desarrollo soviético se mantuviera en secreto: el traje espacial utilizado por el cosmonauta.El escafandro espacial de Gagarin era un verdadero avance tecnológico para la época. Independientemente de la emergencia que ocurriera durante el vuelo, el cosmonauta podía mantener la calma, ya que el sistema de soporte vital no fallaría. El traje operaba de forma independiente del equipo de la nave espacial. Incluso si la cabina se despresurizara o después de que el cosmonauta fuera expulsado de ella, el traje espacial le proporcionaría a Gagarin total seguridad durante varios días.Además de otras instrucciones importantes, el primer cosmonauta del mundo tenía también órdenes estrictas que seguir acerca de su vestimenta. Dado a que el dispositivo era un desarrollo altamente secreto, el astronauta estaba obligado, después de aterrizar —dondequiera que eso sucediera—, a tomar medidas para salvar el traje espacial o destruirlo completamente.Gagarin no debería permitir en ninguna circunstancia que otras personas lo vieran vestido con el traje espacial y, mucho menos, lo fotografiaran. Esta era una de las razones por la que el cosmonauta llevaba el icónico mono naranja sobre el traje espacial, así era cómo ocultaba el dispositivo secreto.Después de cumplir su tarea principal, Bajramov no dejó a Gagarin ni por un minuto. Su presencia fue especialmente necesaria para proteger al pionero espacial de los emocionados residentes de la ciudad de Engels, a donde se dirigió el cosmonauta tras su vuelo. Aunque no era su trabajo, se puede decir que el ingeniero fue el primer guardaespaldas del astronauta, una misión que llevó a cabo de forma voluntaria.

/20210306/en-su-84-cumpleanos-tereshkova-recuerda-las-celebraciones-con-gagarin-1109606079.html

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

60 años de conquista espacial, conquista espacial, urss, yuri gagarin