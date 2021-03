https://mundo.sputniknews.com/20210325/por-que-lleva-la-mascarilla-si-esta-solo-la-escena-de-aznar-en-el-juicio-de-la-caja-b-del-pp-1110429911.html

"¿Por qué lleva la mascarilla si está solo?" La escena de Aznar en el juicio de la caja B del PP

"¿Por qué lleva la mascarilla si está solo?" La escena de Aznar en el juicio de la caja B del PP

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, compareció ante la Justicia por el caso de la contabilidad B del PP. Negó todo, aunque, más que el contenido de... 25.03.2021

El juicio de la supuesta caja B del PP está dejando imágenes para el recuerdo. El asunto ha llevado a dos expresidentes del Gobierno a los tribunales en calidad de testigos. Al estilo coronavirus, Mariano Rajoy y José María Aznar declararon en la Audiencia Nacional a través de una pantalla. Ambos negaron rotundamente todas las acusaciones. Nadie vio nada. Nadie estampó su firma. Por supuesto, nadie recibió ningún sobresueldo. Sus intervenciones no arrojaron mucha luz sobre los casos de corrupción que rodean al partido.Entre no y no, un fotograma que sorprendió a muchos. José María Aznar decidió presentarse ante la Justicia con la mascarilla puesta. Un gesto que podría tener cierta coherencia si hubiese acudido a la sala de juicios. Sin embargo, lo hizo completamente solo desde su vivienda. A priori utilizar un tapabocas FFP2 no parece la opción más lógica.Su apariencia causó extrañeza y por ello el letrado Gonzalo Boye le preguntó "por qué llevaba la mascarilla puesta si está solo". La respuesta del expresidente del Gobierno fue "porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias". Directrices que no aplicó en su reciente entrevista junto al periodista Jordi Évole. En aquella ocasión, la mascarilla no le pareció tan necesaria. Y eso que no estaba solo. Boye no ha dejado de insistir con sus dudas acerca de la mascarilla de Aznar. "Perdone, señor Boye, déjelo ya ahí", ha pedido el que fuera líder del PP. En ningún momento se ha quitado su FFP2. Más tarde, el abogado agradeció a Rajoy que hablase sin mascarilla. "Le agradezco que comparezca sin mascarilla, para poder verle; al fin y al cabo, que dé la cara. Es bueno para poder tener un mejor conocimiento de los hechos", ha destacado el letrado.Los usuarios de Twitter tampoco han dejado escapar esta peculiar escena. Muchos han recordado que el propio Aznar se marchó en plena crisis sanitaria a su residencia en Marbella (Málaga). Lo hizo un par de días antes del inicio oficial del estado de alarma el 15 de marzo de 2020. Entonces, no tenía tan claras las recomendaciones de las autoridades.Como suele suceder, otros han preferido tirar de ironía. Humor para sobrellevar la situación. A veces, más vale reír.

