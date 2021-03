https://mundo.sputniknews.com/20210325/pentagono-albergara-a-ninos-migrantes-en-instalaciones-militares-en-texas-1110397698.html

Pentágono albergará a niños migrantes en instalaciones militares en Texas

Pentágono albergará a niños migrantes en instalaciones militares en Texas

"Hoy (miércoles), el Departamento de Defensa aprobó una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés)

"Hoy (miércoles), el Departamento de Defensa aprobó una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) para albergar temporalmente a niños migrantes no acompañados en un dormitorio desocupado en la Base Conjunta San Antonio - Lackland, Texas y disponer de un área de tierra en Fort Bliss, Texas para construir una instalación de vivienda temporal adecuada", dice el texto.Agrega que el el Departamento de Defensa proporcionará a los funcionarios del HHS acceso a estos lugares de inmediato para comenzar las acciones iniciales para prepararse para recibir a los niños migrantes no acompañados tan pronto como se completen los preparativos.Estados Unidos está experimentando la mayor afluencia de inmigrantes indocumentados en los últimos 20 años, con informes de al menos 15.000 niños no acompañados bajo custodia estadounidense.Alrededor de 5.000 de los niños no acompañados están detenidos en instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) que no están diseñadas para viviendas a largo plazo.Crisis fronterizaEl último aumento siguió a una serie de órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden para revocar la mayoría de las medidas de control fronterizo impuestas durante la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021).Las imágenes publicadas esta semana por funcionarios fronterizos muestran a cientos de migrantes con mantas metálicas en el piso de estructuras en forma de jaula que recuerdan a las utilizadas por la administración Trump durante la crisis de 2019.Estados Unidos encontró a más de 100.000 migrantes que intentaban cruzar la frontera en febrero, deportó a casi tres cuartas partes de los detenidos, en su mayoría familias y adultos solteros, al tiempo que permitió que los niños no acompañados permanecieran en centros de detención, según datos de la CBP.Los republicanos y algunos medioshan calificado la situación relativa a la afluencia de migrantes como una "crisis fronteriza" y han criticado a la administración Biden por no permitir que los medios de comunicación accedan a las instalaciones para migrantes para informar sobre el tema.

