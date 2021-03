https://mundo.sputniknews.com/20210325/moscu-senala-que-la-otan-sigue-el-camino-de-la-confrontacion-1110417272.html

Moscú señala que la OTAN sigue el camino de la confrontación

"Es obvio que la OTAN sigue el camino de confrontación con Rusia. Necesita la amenaza proveniente del este para justificar su existencia en la nueva situación

"Es obvio que la OTAN sigue el camino de confrontación con Rusia. Necesita la amenaza proveniente del este para justificar su existencia en la nueva situación de seguridad. Últimamente vemos que la OTAN aduce siempre nuevos argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, para demostrar a la opinión pública occidental que su viraje hacia el este y sus esfuerzos militares adicionales en el flanco oriental son justificados y responden a los intereses de seguridad", dijo a los periodistas.El vicecanciller al mismo tiempo señaló que se debe estudiar los resultados de la reciente reunión del Consejo de la OTAN y no llegar a conclusiones apresuradas.El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, declaró recientemente que las relaciones entre la OTAN y Rusia son muy complicadas, calificó de " " la actividad de Rusia, que, a su juicio, desestabiliza la situación en los países limítrofes, como Ucrania, Georgia y Moldavia.El jefe de la OTAN también afirmó que Rusia sigue incrementando su poderío militar "desde el mar Báltico hasta el mar Negro, en el Oriente Medio y África del Norte, desde el Mediterráneo y hasta el Ártico".Moscú ha insistido en que no representa amenaza alguna para los países de la OTAN, en cambio se ve obligada a defenderse ante el comportamiento agresivo del bloque cerca de sus fronteras.

