https://mundo.sputniknews.com/20210325/mexico-lanza-nueva-diplomacia-desde-plataforma-boliviana-1110441317.html

México lanza nueva diplomacia desde plataforma boliviana

México lanza nueva diplomacia desde plataforma boliviana

Víctor Flores García Ciudad de México, 25 mar (Sputnik).- La visita a México del presidente de Bolivia, Luis Arce, es la ocasión elegida por el anfitrión

2021-03-25T20:59+0000

2021-03-25T20:59+0000

2021-03-25T20:59+0000

relaciones internacionales

política exterior

américa latina

méxico

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110362944_0:0:2812:1583_1920x0_80_0_0_9090205ec77095e13326b23d839db1fe.jpg

López Obrador ha pensado durante toda su carrera que "la mejor política exterior es una política interior fuerte", para garantizar la soberanía antes que buscar protagonismo internacional."Esa es una idea con la que solo he estado parcialmente de acuerdo con el Andrés Manuel", dijo en entrevista con Sputnik Porfirio Muñoz Ledo, uno de los principales líderes del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).El decano de los legisladores mexicanos del Congreso considera que esa expresión de su correligionario y amigo "hace énfasis en que un Estado fuerte y sólido económicamente tiene más posibilidades de defender su soberanía".El político, que también tiene una larga carrera diplomática señala que, con ese enfoque, han ejercido su influencia las potencias que tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es decir, EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña.En cambio, lamenta que en los últimos dos años la política exterior mexicana "ha devenido en proteger las fronteras", "persiguiendo inconstitucional e injustamente a los migrantes", procedentes sobre todo de países centroamericanos y caribeños.A ese dilema se enfrentó López Obrador, condicionado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), quien amenazaba con imponer a su vecino aranceles desproporcionados, si el país latinoamericano no contenía el éxodo centroamericano.El presidente mexicano "parecía atrapado por la política exterior de Trump, ahora estamos despertando y mirando hacia otra parte", celebra Muñoz Ledo.El legislador presidió el Congreso durante un año, desde la toma de posesión de López Obrador, cuando le impuso la banda presidencial a su correligionario en la máxima tribuna, después de participar en todos los proyectos de cambio político ocurridos desde 1988 en este país."Me llamó la atención que, en la toma de posesión de (diciembre 2018), un gran número de mandatarios latinoamericanos vinieron a la ceremonia de juramentación, fue un llamado de atención a México para que volviera a ver hacia América Latina", interpreta Muño Ledo.Pero el líder de la izquierda nacionalista en la presidencia evitó involucrarse en temas regionales, más allá de la migración centroamericana, y se abocó a reordenar su compleja relación con el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.No obstante, al recibir este año la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a finales de febrero, trazaron juntos una "hoja de ruta" de liderazgo regional.Fue el primer guiño abierto lanzado por López Obrador a los líderes que se consideran progresistas en Sudamérica.Los lazos consolidados con Argentina y Bolivia "son un signo de independencia y de política exterior soberana, en un momento muy crucial, porque Biden no acaba de organizar su política exterior y pueden ocurrir trazos importantes en la relación", apunta el legislador.Alianzas con China y RusiaLópez Obrador también ha trabajado en mantener una buena relación con los presidentes Vladímir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China.Con esos países ha negociado la adquisición de millones de dosis de vacunas contra COVID-19, como Sputnik V y CanSino Biologics, entre otras.Con la experiencia de haber llegado a presidir del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando México ocupó por primera vez el asiento no permanente latinoamericano, Muñoz Ledo propuso que el canciller Marcelo Ebrard consolide una alianza con esas dos potencias.El dirigente, que también fue representante ante la Unión Europea (2000-2004), recordó a Sputnik una notable anécdota: "Cuando fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (del Congreso), propuse un gran acuerdo bilateral con China, y un acuerdo a fondo con Moscú, para señalar nuestra independencia ante EEUU".Por esa razón, expresó su satisfacción con el asilo que México otorgó a Arce y al expresidente Evo Morales "cuando se rompió el orden constitucional" en Bolivia, en octubre de 2019.En ese marco, estima que debe terminar la diplomacia mexicana limitada a los asuntos migratorios, y a la protección de la seguridad fronteriza contra el crimen organizado y el tráfico de armas en Norteamérica.Finalmente puso como ejemplo las relaciones con países de la Cuenca del Pacífico, otra región comercial a la que pertenece el país latinoamericano."Necesitamos un paralelo semejante con América del Sur, varios países latinoamericanos de la región Pacífico podemos establecer relaciones estratégicas, con Colombia, Perú y Chile", planteó el experimentado dirigente.Esa alianza se armaría en el marco de otro foro, la Alianza del Pacífico, que ha abierto negociaciones con el Mercado Común del Sur.En ese marco apareció Arce como invitado especial a la conmemoración de la primera batalla triunfal de las comunidades originarias mayas de Champotón, contra expedicionarios españoles en 1517.La principal señal enviada por los presidentes de Bolivia y México es la firma de un acuerdo de Complementación Económica.Y como ocurrió con Argentina, vuelve a ser central la ratificación del fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como actor crucial para fomentar la integración regional.

/20210319/mexico-tiende-puentes-con-america-latina-mientras-reconfigura-su-relacion-con-eeuu-1110211637.html

/20210324/no-aceptamos-visitas-de-supervision-amlo-comenta-la-reunion-con-delegacion-de-eeuu-1110390914.html

/20210223/mexico-y-argentina-reafirman-una-alianza-clave-en-america-latina-1109105509.html

/20210318/amlo-llama-a-biden-y-a-putin-a-evitar-la-confrontacion-1110126406.html

/20210325/lopez-obrador-elogia-a-bolivia-a-503-anos-de-primera-victoria-indigena-en-mexico-1110430852.html

méxico

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Víctor Flores García

relaciones internacionales, política exterior, méxico, bolivia