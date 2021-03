https://mundo.sputniknews.com/20210325/lopez-obrador-elogia-a-bolivia-a-503-anos-de-primera-victoria-indigena-en-mexico-1110430852.html

López Obrador elogia a Bolivia a 503 años de primera victoria indígena en México

(Agrega a partir del subtítulo) Ciudad de México, 25 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió homenaje este jueves al

"Quiero hacerle un homenaje al pueblo de Bolivia (…) el pueblo sí agradece, tiene conciencia y actúa siempre en favor de quienes auténticamente los apoyan y los representan, el caso más emblemático de los últimos tiempos es Bolivia", dijo el jefe de Estado en una conferencia de prensa en Campeche, horas antes de las ceremonias.El mandatario mexicano dijo que en octubre de 2019 se desencadenó en el país sudamericano "un golpe de Estado, una persecución de dirigentes", cuando ocurrieron manifestaciones "de clasismo y racismo".Relató que la casa del entonces presidente Evo Morales Ayma (2006-2019) fue pintada con consignas "que no pudo repetir, por el grado de racismo".Tras la renuncia del entonces presidente boliviano, en las siguientes elecciones celebradas en octubre de 2020 participó Arce Catacora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), después de haberse asilado en México con Morales Ayma.El actual Gobierno mexicano ha rebautizado la fecha en maya antiguo, como "Día de la Victoria de Chakán Putum", episodio que aparece en las crónicas del conquistador español Bernal Díaz del Castillo como "Bahía de la Mala Pelea", donde 57 expedicionarios perdieron la vida.Concertación política latinoamericanaEn una declaración conjunta, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso por continuar el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), "como actor crucial para fomentar la concertación política y la integración regional".El documento coincide en la importancia de promover el carácter "exclusivamente técnico, objetivo e imparcial" de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), después que un polémico informe del organismo alimentó la crisis política boliviana cuando Morales buscaba una nueva reelección.Esas misiones "deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias", considerando prioritaria la construcción del multilateralismo.Asimismo, coincidieron en la necesidad de que la secretaría general de la OEA que ejerce el excanciller uruguayo Luis Almagro, "se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros".Ambos países coincidieron en "no tolerar injerencias en asuntos internos de los países".Sin embargo celebraron el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.En particular, reconocieron el proceso de investigación que realiza en Bolivia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del organismo del sistema interamericano, sobre los eventos violentos ocurridos entre septiembre y diciembre del 2019 en las regiones de Senkata y Sacaba, entre otros.López Obrador dijo que en la conmemoración van "a recordar el heroísmo y la resistencia de los pueblos originarios ante la invasión colonial".Los mandatarios también visitarán la zona arqueológica maya de Edzná, en Campeche, capital regional peninsular con elevadas pirámides blancas, que alcanzó su esplendor entre los años 400 y 1000 de la era actual.Después del argentino Alberto Fernández, el mandatario boliviano es el segundo jefe de Estado en participar en las celebraciones de las quince fechas emblemáticas de la historia de México durante 2021, bautizado Año de la Independencia.

