La moneda única del Mercosur: una utopía que no para de estrellarse

"No hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su momento histórico", fue la frase con la que el entonces presidente argentino, Carlos Menem

"No hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su momento histórico", fue la frase con la que el entonces presidente argentino, Carlos Menem (1989-1999), presentó ante sus pares del Mercosur la idea de dar pasos hacia una moneda única del bloque en el que también participan Brasil, Paraguay y Uruguay.Corría el año 1998 y el contexto era la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizó en la ciudad argentina de Ushuaia (sur) en julio de ese año. A pesar del entusiasmo de Menem, aquella cumbre pasó a la historia por otros dos elementos que nada tuvieron que ver con la moneda única: la presencia del líder sudafricano Nelson Mandela y la aprobación del Protocolo de Ushuaia, que incluía la Cláusula Democrática que años después sería utilizada para suspender a Paraguay, en 2012, y Venezuela, en 2017.El planteo de Menem a sus pares del bloque —el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el paraguayo Juan Carlos Wasmosy y el uruguayo Julio María Sanguinetti— reflejaba el ímpetu con el que el Gobierno argentino había tomado el tema durante los seis meses anteriores, cuando presidió el bloque.En efecto, el avance hacia una moneda común había sido un objetivo explícito de Menem. La confianza del presidente argentino en conseguir el objetivo era tal que llegó a decirlo en voz alta en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en enero de ese año. Incluso, desafió a sus interlocutores europeos asegurando que el Mercosur seguiría "los pasos de la Unión Europea" pero avanzaría más rápido. "Lo que a ustedes les demandó 50 años, a nosotros nos costará la décima parte del tiempo", lanzó.La idea de una moneda común en el bloque era una de las posibilidades ya planteadas desde la firma del Tratado de Asunción de 1991, que ponía a la "coordinación de políticas macroeconómicas" como una de los objetivos de la asociación e incluía la integración "monetaria" como uno de los puntos a coordinar entre los países.Alentado por la Ley de Convertibilidad que igualaba el valor del peso argentino al del dólar estadounidense, Menem fue el gobernante de la región que más audaz se mostraba en relación a unificar las monedas de la región.Sin embargo, no todos pensaban lo mismo. Un artículo del diario argentino La Nación previo a la cumbre de Ushuaia consignaba que para Brasil hablar públicamente de moneda única del Mercosur era "prematuro". Aún así, el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso accedió a que Argentina hiciera el planteo durante la cumbre, aunque solamente como un proyecto a largo plazo.Antes de la cumbre, Uruguay también había manifestado dudas con respecto al proyecto de Menem. El entonces ministro de Economía uruguayo, Luis Mosca, había dicho en mayo de 1998, durante una visita a Miami, EEUU, que la consolidación de una moneda única era inviable sin "coordinación macroeconómica".De forma jocosa, comparó el apuro por una moneda única con "los matrimonios que tienen serias desavenencias y quieren tener otro hijo" y remató con otra ironía: "Ya tenemos una moneda común, que es el dólar".Lejos de la prudencia de los vecinos, Menem encomendó en julio de 1998 acuñar monedas con el logo del Mercosur para colocar, durante el evento en Ushuaia, un puesto en el que los asistentes a la cumbre podían cambiar pesos argentinos por las monedas de carácter conmemorativo. Varias de esas monedas, con denominación de 1 peso o 50 centavos argentinos y con el logo del Mercosur al dorso, pueden encontrarse en la actualidad en venta para coleccionistas.Menem encontraría otra posibilidad de reflotar su idea en enero de 1999, luego de la devaluación del real brasileño. Frente a la crisis de Brasil, Menem intentó mostrarse fuerte ante el mundo y, escudado detrás de la fortaleza circunstancial del peso argentino, propuso la moneda única como una forma de salvar la economía brasileña. En ocasiones también propuso simplemente "dolarizar" la región, abrazándose definitivamente a la moneda estadounidense.Pero las ideas del presidente argentino no prosperaron, ni la igualdad del peso argentino con el dólar. La idea de una moneda regional fuerte quedó en desuso y solo fue reflotada esporádicamente, aunque siempre cargada de esperanza.Los intentos de Brasil: Lula y BolsonaroEl dos veces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) planteó la idea incluso antes de asumir su primer Gobierno. También lo hizo en 2008, en ocasión de la creación de la Unasur y el Banco del Sur. "Nosotros ahora estamos creando el Banco del Sur; vamos a caminar para que, en el futuro, tengamos un banco central único, para tener una moneda única. Es un proceso, no es una cosa rápida, pero vamos a caminar hacia allí", había dicho Lula en su audición radial como presidente.Otras ideas similares, como la del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) de crear el sucre como moneda latinoamericana, también quedaron por el camino.El tema volvió a estar sorpresivamente en junio de 2019, cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro lanzó la idea luego de reunirse en Buenos Aires con su par argentino Mauricio Macri (2015-2019). Como en otros casos, el éxito de la experiencia europea fue colocado como referencia: "Es el primer paso para un sueño de una moneda única; como ya sucedió con el euro, puede ocurrir aquí el peso real".Si bien fue descartada por el Banco Central brasileño, la idea de Bolsonaro —que llegó incluso a bautizar la moneda como "peso real"— motivó que durante la siguiente cumbre del Mercosur en Santa Fe, Argentina, el 19 de julio de 2019, se encomendara un estudio técnico sobre la viabilidad de la idea.Una semana después, el parlamentario argentino del Parlasur, Alejandro Karlen, presentó un proyecto para la creación de un Banco Central del Mercosur, un organismo que según su propuesta "tendría el derecho soberano de autorizar la emisión de la moneda común, fijando los tipos de interés en la zona, controlando la oferta monetaria, el control y seguimiento de la evolución de los precios y evaluación de los riesgos de la estabilidad de los mismos".¿Habrá moneda única del Mercosur?A treinta años de la conformación del bloque, los analistas siguen siendo pesimistas en relación a que este tipo de propuestas algún día tengan eco.El analista advirtió que la "coordinación macroeconómica" entre los países prevista en el primer artículo del Tratado de Asunción nunca se llevó a cabo y que no podrá avanzarse en una divisa común mientras no exista "cierta homogeneidad interna en materia económica, productiva, regulativa e institucional".

