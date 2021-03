https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html

¿Huelga en el espacio? Cómo los astronautas 'se rebelaron' contra la NASA

La tercera misión tripulada al laboratorio espacial Skylab conocida como Skylab 4 se lanzó y llegó a la órbita de la Tierra el 16 de noviembre de 1973. La

La tercera misión tripulada al laboratorio espacial Skylab conocida como Skylab 4 se lanzó y llegó a la órbita de la Tierra el 16 de noviembre de 1973. La tripulación estuvo compuesta por tres astronautas: Gerald Carr, Edward Gibson y William Pogue. El objetivo de la misión fue llevar a cabo varios experimentos en condiciones de microgravedad.El laboratorio espacial Skylab fue diseñado precisamente para equipos de tres miembros. Durante su período en la órbita, entre 1973 y 1979, Skylab recibió a tres misiones tripuladas. Cada nueva misión a Skylab superó en su duración a la anterior: la primera, Skylab 2, duró 28 días, mientras que la segunda, Skylab 3, duró el doble de la anterior, 60 días.La más duradera fue Skylab 4 que duró 84 días y se vio marcada por un curioso incidente vinculado con la enorme carga de trabajo que recayó en estos astronautas estadounidenses.Justo después de que la misión llegara al laboratorio orbital, recibieron instrucciones para empezar el trabajo. El control en Tierra ni siquiera dio a los astronautas el tiempo necesario para acostumbrarse a las condiciones del espacio. A las misiones anteriores se les había otorgado tiempo para habituarse a la microgravedad. En comparación con los miembros de la misión Skylab 3, los tripulantes de Skylab 4 eran en cierto sentido unos novatos, por lo tanto privarlos del pequeño reposo no fue un paso lógico por parte de la agencia.Las consecuencias de este enfoque de la NASA hacia sus propios astronautas no se hicieron esperar. Pronto, William Pogue empezó a sentirse mal. La reacción del control en Tierra fue más que inapropiada: reprendió al equipo de Skylab 4 por este hecho, si bien los tripulantes de ninguna manera pudieron haber predicho tal desenlace. La agencia empezó a enviar enormes listas con nuevas instrucciones y nuevas preguntas para los astronautas. Gastos astronómicosEl equipo de tres astronautas tuvo que trabajar turnos de 16 horas y saltarse días de descanso normales durante el primer mes de la misión para satisfacer las exigencias de la NASA. Pronto los tripulantes empezaron a sentirse fatigados y no lograban hacer su trabajo acorde con el horario impuesto por la agencia. Esto no mejoró el ánimo en la NASA, ya que la misión era muy costosa.El 28 de diciembre de 1973, durante la sexta semana de la misión, la tripulación de Skylab no asistió a la sesión informativa diaria, lo que ocasionó la pérdida de comunicación entre el laboratorio orbital y el control en Tierra por el período de un giro alrededor de la órbita. Según la versión oficial, el equipo volvió a contactar la Tierra para el momento del inicio de un nuevo giro. Los astronautas solo eran capaces de establecer el contacto con el control solo en partes específicas de la órbita.Cuando la información sobre el incidente se dio a conocer, los medios empezaron a difundir la historia alegando que el equipo había dejado de responder al control en Tierra deliberadamente al apagar los sistemas de comunicación. Hasta hoy, esta es una de las versiones más populares de aquel acontecimiento, si bien no está confirmada oficialmente. En pocas palabras, la versión supone que los astronautas estaban tan descontentos con la carga de trabajo que decidieron rebelarse contra la NASA.Es cierto que el 30 de diciembre de 1973 el control en Tierra discutió el incidente con los tripulantes de Skylab. Como consecuencia, las partes llegaron a un consenso y la NASA cambió el horario del equipo para que sus miembros tuvieran tiempo para descansar. Como resultado, el resto de la misión fue más productiva que la de Skylab 3. Los astronautas lograron alcanzar estos resultados gracias a un nuevo enfoque que les dio tiempo para recuperar fuerzas.El incidente a bordo de Skylab fue estudiado desde el punto de vista de psicología y gestión de equipo. La política de la NASA hacia la estancia de astronautas en el espacio cambió como consecuencia de ese acontecimiento. Cada hora que un astronauta pasa en el espacio cuesta una cantidad astronómica de dinero. Por eso, la agencia espacial de EEUU desde el inicio de su existencia ha tratado de optimizar los gastos. El incidente hizo que la agencia reconsiderara su política hasta cierto punto.¿La primera huelga espacial?Las expectativas exageradas de la NASA hacia Skylab 4 con toda probabilidad tuvieron que ver con el éxito de la misión Skylab 3. Los miembros de aquel equipo completaron su trabajo oportunamente y solicitaron asignar más tareas para ellos. Posiblemente esto motivó a los dirigentes de la agencia espacial de EEUU a aumentar la carga de trabajo sobre el siguiente equipo.Sin embargo, la tripulación de la misión Skylab 4 aparentemente tuvo su propia percepción de la carga de trabajo aceptable, lo que la llevó a sentir mayor presión psicológica. Gerald Carr dijo abiertamente en una ocasión que el equipo necesitaba más tiempo para reposar. El astronauta puso de relieve que los tripulantes necesitaban un horario menos intensivo.Según la versión oficial, no hubo ningún tipo de huelga a bordo de Skylab el 28 de diciembre de 1973. Aun así, varias fuentes señalan que en realidad aquel día los astronautas, cansados de la rutina diaria, dejaron de trabajar. Según esta versión, Gibson pasó su jornada en la interfaz de control de paneles solares, mientras que Carr y Pogue descansaron cerca de la ventana contemplando la superficie de la Tierra.Para aquel momento, solo los equipos de Skylab 3 y Skylab 4 habían pasado seis semanas en el espacio, por lo que las consecuencias psicológicas de una estancia tan larga en la órbita eran algo nuevo para la NASA. El incidente con el equipo de Skylab 4 demostró que el trabajo intensivo tuvo efectos dañinos sobre la salud de los astronautas.La historia de la supuesta huelga de la misión Skylab 4 ha sido publicada en muchos medios estadounidenses y ellos presentaron ciertas pruebas de que esta sí tuvo lugar en el espacio el 28 de diciembre de 1973. Pero la propia NASA, los astronautas involucrados y algunos historiadores refutan el término huelga e insisten en que esta no ocurrió en ninguna ocasión. Pero es un hecho bien conocido —y reconocido— que los astronautas se sometieron a una mayor presión por parte de la NASA y que no estuvieron disponibles en las comunicaciones durante un período largo de tiempo. No se sabe por cierto qué pasó aquel día en la órbita, pero, al juzgar por la información disponible, el uso del término huelga en este caso es una mera cuestión de interpretación de lo ocurrido.

