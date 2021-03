https://mundo.sputniknews.com/20210325/espana-comparecen-ante-justicia-dos-expresidentes-de-gobierno-por-corrupcion-de-pp-1110417712.html

España: comparecen ante justicia dos expresidentes de Gobierno por corrupción de PP

Aznar ha señalado en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP

Aznar ha señalado en su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' que no ha recibido "nunca" ningún complemento a su sueldo, y que siempre ha cobrado todo por transferencias bancarias declarando por ello ante la Hacienda pública.Durante su intervención, que ha sido por videoconferencia y ha durado alrededor de una hora, también ha negado que recibiera algún sobresueldo siendo ya presidente del Gobierno. Esta afirmación ha llevado al abogado de la acusación popular ejercida por el Grupo Asesor ADADE, Mariano Benítez de Lugo, al recordarle que en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la financiación ilegal del PP sí que reconoció percepciones por asuntos anteriores a su mandato como jefe del Gobierno. Por su parte, el también ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que en sus 40 años de militancia nunca escuchó hablar de esa supuesta contabilidad paralela, y ha aseverado que "no ha habido 'caja b' del PP" al tiempo que ha deslizado la posible responsabilidad hacia el ex tesorero al indicar que en todo caso "habrá unos papeles de Bárcenas".MéxicoEl presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su homólogo boliviano, Luis Arce, y celebró que la nación andina recuperase la democracia tras la "pesadilla" generada por el golpe de Estado de 2019 contra el presidente Evo Morales.ArgentinaEl Gobierno anunció su salida del Grupo de Lima por considerar que las acciones de la coalición para aislar a Venezuela "no han conducido a nada".Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

