https://mundo.sputniknews.com/20210325/el-taliban-advierte-que-rechazara-todo-sistema-que-no-sea-islamico-en-afganistan-1110412110.html

El Talibán advierte que rechazará todo sistema que no sea islámico en Afganistán

El Talibán advierte que rechazará todo sistema que no sea islámico en Afganistán

"Cuando las conversaciones interafganas lleguen a su fin, el resultado será un Gobierno puramente islámico, porque esa es la gran aspiración del pueblo de

2021-03-25T13:03+0000

2021-03-25T13:03+0000

2021-03-25T13:43+0000

zabiullah mujahid

talibán

afganistán

internacional

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107176/35/1071763591_0:120:2049:1272_1920x0_80_0_0_aec2b9c231883f5a381a7de255c3d645.jpg

Si no hay un sistema islámico, "no estaremos satisfechos con ningún otro sistema ni lo aceptaremos", advirtió.El portavoz agregó que los talibanes rechazan la idea del presidente afgano, Ashraf Ghani, de celebrar elecciones anticipadas tras alcanzar un alto el fuego, al considerar que los comicios han "fracasado sucesivamente durante los últimos 20 años y sumido a Afganistán en una crisis", dando lugar a un "sistema corrupto". Reducción de ataquesEl movimiento radical talibán (proscrito en Rusia) redujo significativamente sus ataques y operaciones militares este año, afirmó Mujahid."En comparación con el año pasado, este año realizamos mucho menos operaciones y ataques. Se puede ver que no hemos anunciado operaciones de primavera porque se había firmado el acuerdo de Doha", dijo Mujahid al tildar de falsa la información sobre la creciente violencia por parte del movimiento.Agregó que los ataques talibanes tampoco han afectado a extranjeros durante el último año."No realizamos grandes operaciones en las ciudades principales, ni ocupamos provincias, ni capturamos distritos", aseguró el portavoz.Las numerosas bajas, explicó, se deben a que los talibanes se ven obligados a responder a las acciones que el Gobierno afgano emprende en contra de ellos.Conferencia en MoscúAdemás, aseguró que el reciente foro sobre Afganistán celebrado en Moscú con participación del Gobierno afgano y los talibanes, ayudó a fortalecer la confianza de las partes.Según el portavoz, el encuentro en la capital rusa fue importante para que los países participantes entendieran la posición de los talibanes y para que el movimiento, a su vez, pudiera evaluar la posición de esas naciones, así como para celebrar reuniones con los partidos afganos y comunicarse personalmente a diferentes niveles.El pasado 18 de marzo en Moscú se celebró una conferencia internacional que tenía como objetivo impulsar el proceso de paz en Afganistán y contó con la participación de Rusia, Estados Unidos, Pakistán y China.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento talibán y, desde 2015, ISIS (autodenominado Estado Islámico, también prohibido en Rusia).Las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes que se llevan a cabo desde mediados de septiembre de 2020 en Doha no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.En febrero de 2020, EEUU y el movimiento islamista firmaron en Catar un acuerdo de paz, el primero de los últimos 18 años, que estipula la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán en 14 meses y el inicio de un diálogo entre las partes afganas tras el canje de prisioneros.

/20210322/los-talibanes-se-apoderan-de-un-distrito-en-el-este-de-afganistan-1110250862.html

/20210131/los-diplomaticos-occidentales-instan-a-los-talibanes-a-cesar-la-violencia-en-afganistan-1094282951.html

/20210319/el-gobierno-afgano-y-los-talibanes-acuerdan-acelerar-el-proceso-de-paz-1110175585.html

/20210321/una-mina-en-el-oeste-de-afganistan-deja-sin-vida-a-6-militares-de-las-fuerzas-fronterizas-1110238701.html

afganistán

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

zabiullah mujahid, talibán, afganistán, asia