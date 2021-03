https://mundo.sputniknews.com/20210325/el-embajador-ruso-en-eeuu-ignora-cuando-regresara-a-washington-tras-haber-sido-llamado-a-moscu-1110405849.html

El embajador ruso en EEUU ignora cuándo regresará a Washington tras haber sido llamado a Moscú

"No lo sé, depende de los jefes, no soy quien lo decide, no estoy de vacaciones", dijo Antónov a periodistas.

"No lo sé, depende de los jefes, no soy quien lo decide, no estoy de vacaciones", dijo Antónov a periodistas.El diplomático llegó a Moscú el 21 de marzo, cuatro días después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que [Vladímir] Putin es un asesino", y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020.Este jueves 25 de marzo Antónov sostuvo una reunión a puertas cerradas con los miembros del comité de asuntos internacionales de la Cámara Baja.Antónov se mostró convencido de que el deterioro de las relaciones ruso-estadounidenses no beneficia a nadie."Me han convocado para analizarlas, hablar de su futuro, ver qué es lo que debemos hacer para que no se precipiten a un abismo. Esa situación no responde a nuestros intereses", afirmó.

