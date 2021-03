https://mundo.sputniknews.com/20210325/el-bloqueo-de-canal-de-suez-las-consecuencias-y-los-posibles-beneficiarios-1110421864.html

El buque de 400 metros de eslora, diseñado para transportar al menos 20 mil contenedores, encalló casi perpendicularmente en una sección del canal de 150

El buque de 400 metros de eslora, diseñado para transportar al menos 20 mil contenedores, encalló casi perpendicularmente en una sección del canal de 150 metros de ancho. Según las autoridades del canal, el accidente se produjo debido a la falta de visibilidad, provocada por las malas condiciones meteorológicas. Entre ellas una tormenta de polvo que tuvo lugar en Egipto. La avería bloqueó el paso de dos centenares de barcos, incluso 60 petroleros. Cuándo se reanudará el tráficoHasta ahora, todos los intentos de mover el buque han sido infructuosos. Y aún no se sabe cuánto tiempo durará la operación y se cuándo se podrá restablecer el tráfico por esta ruta comercial marítima tan concurrida."Hasta ahora, es difícil predecir cuándo se liberará el buque: podría tardar bastante tiempo", afirmó Mijail Voitenko, redactor jefe de la edición en línea del Morskoi Buleten, citado por el diario Vzglyad.En la operación de reflote participan ocho remolcadores, además las excavadoras en tierra retiran la arena de la orilla del canal donde quedó atascada la embarcación."Desplazar un buque portacontenedores tan grande no es fácil. Si no se puede reflotar con la ayuda de remolcadores, lo más probable es que simplemente se descargue el barco y se retire la arena que rodea el fondo del buque", explicó Anna Záitseva, analista del Grupo Finam. Todo esto llevará tiempo, además el tráfico necesitará más tiempo para recuperar el horario, agregó. Por su parte, la empresa operadora Boskalis ha advertido que liberar el barco "podría tomar semanas". Además, comparó la operación con intentar sacar a "una enorme ballena varada"."No se puede excluir que [la operación] pueda tomar semanas", ya que tendrán que reducir el peso del buque, retirando los contenedores, el combustible y el agua, además de utilizar remolcadores y limpiar la arena y el barro de su alrededor, aseveró el director general de la empresa. El cuello de botella que paraliza el comercio y transporte de petróleoEste incidente se considera de gran importancia debido al gran volúmen de embarcaciones que atraviesa el canal. Alrededor de un tercio de todo el tráfico de contenedores y una octava parte de todo el comercio mundial pasa por el canal de Suez, explicó Alexandr Kuptsikevich, de FxPro, citado por Vazglyad."El bloqueo de algo como el canal de Suez pone en marcha una serie de fichas de dominó que se derrumban unas a otras", dijo Lars Jensen, director ejecutivo de SeaIntelligence Consulting, con sede en Dinamarca, citado por AP. Las consecuencias económicas de la interrupción del tráfico dependerán de cuánto tiempo tarden los especialistas en reflotar el portacontenedores. "Si se reflota el banco en los próximos días, la economía no se verá afectada. Si se tarda semanas o meses en realizar una operación que implique, por ejemplo, la retirada de contenedores del buque, entonces se puede hablar de un daño probable", opinó Mijail Voitenko.Una parte importante del comercio se refiere al petróleo. El canal es la principal ruta de suministro de petróleo desde Oriente Medio a Europa y Estados Unidos, con unos 600.000 barriles de petróleo por día. Un buque cisterna con petróleo de Oriente Medio suele tardar unos 14 días en llegar a las refinerías italianas, afirma Arthur Richier, analista de Vortexa. Varios barcos petroleros con entre 10 y 13 millones de barriles (entre el 10,5 y el 14,7% del consumo diario mundial), están atascados en el canal, señaló Zaitseva.Esta situación amenaza con alterar el calendario de suministro de energía, por lo que se reflejó inmediatamente en la subida del precio del petróleo. El 24 de marzo, los precios del crudo Brent en la bolsa londinense ICE subieron cerca de un 3% respecto al día anterior. El coste de los futuros de mayo subió a 62,7 dólares por barril. La víspera, el precio del Brent bajó cerca de un 6%, hasta los 60,71 dólares por barril."Los informes de Ever Given hicieron que el petróleo subiera inmediatamente, permitiéndole sumar 2,4 dólares desde los cuatro perdidos el día anterior", afirmó Kuptsikevich.Los escenarios para el mercado petroleroLos precios del petróleo han bajado en los últimos días, porque a pesar de las expectativas de que la pandemia estaba terminando y todo se recuperaría, la demanda no ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis, la pandemia no ha desaparecido y han comenzado nuevos cierres en Europa, explicó Igor Yushkov, experto del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia. Sin embargo, la historia imprevista del canal de Suez mantuvo los precios. Si los especialistas tardan un par de días en reflotar el portacontenedores encallado, el impacto del accidente podría ser de corta duración, cree Egor Susin, experto jefe del centro de previsión macroeconómica de Gazprombank. "Si tarda dos o tres días, el impacto podría ser a muy corto plazo. No creo que afecte críticamente al mercado del petróleo. Podría haber un déficit en el mercado, pero como es significativamente menor que las reservas que tienen los consumidores, un paro temporal no es crítico", afirmó.Según el experto, la situación del buque portacontenedores atascado es un "buen factor a corto plazo" para el crecimiento de los precios, pero este efecto no durará mucho.Por otro lado, si las previsiones de mejora de la situación en el canal de Suez son decepcionantes, los barcos podrían empezar a rodear África a través del cabo de Buena Esperanza. Esta ruta alargaría y encarecería notablemente la entrega de las mercancías. Debido a la falta de buques cisterna, el coste de los fletes aumentará, así como el del combustible marino, que se sigue produciendo a partir del petróleo, explicó Yushkov. Todo esto aumentará los precios de las materias primas.Rusia, entre los beneficiarios del accidente en el canal de Suez Sin embargo, los expertos auguran que los compradores de Europa y EEUU podrían cambiar ahora el petróleo de Oriente Medio por el de otras regiones, como el golfo de México, el mar del Norte, Rusia y África Occidental, escribe Bloomberg. En consecuencia, podría haber más demanda de Mars Blend, Urals e incluso de crudo de Asia y el Lejano Oriente ruso. Uno de los proveedores fiables es Rusia que no tiene problemas con sus entregas. El incidente promete un aumento de la demanda de petróleo y productos petrolíferos rusos por parte de los consumidores europeos, cree Igor Yushkov."Es posible que veamos retrasos en el envío tanto del petróleo de Oriente Medio como de varios países africanos que han estado suministrando materias primas a través del canal de Suez. Así que Europa tendrá que consumir sus reservas almacenadas, que están en todas las refinerías y puertos, y comprar más petróleo y productos petrolíferos a Rusia", predice Yushkov.Por otro lado, Rusia tiene la posibilidad de promover la idea de una ruta alternativa desde Asia a Europa, la Ruta Marítima del Norte que es 30 % más rápida. "Lo que ha sucedido es un riesgo real de la ausencia de arterias alternativas para el intercambio euroasiático de mercancías. Esto es una señal para el comercio mundial de que para la estabilidad del intercambio global de mercancías es necesaria una alternativa como la Ruta Marítima del Norte", dijo Alexandr Nekliudov, director general del operador logístico de Rosatom, Rusatom Cargo.Las entregas de gasPor el canal de Suez también pasan los buques cisterna con gas (GNL), lo que puede aumentar los precios de esta materia prima en el mercado europeo. La compañía gasística rusa Novatek tiene una excelente oportunidad de enviar GNL a Europa, a donde el gas de Oriente Medio no podrá llegar y donde los precios crecerán. "Esta historia con el canal de Suez podría arreglar el suministro de GNL desde Yamal hacia el oeste", no descarta Yushkov. Por otro lado, la interrupción tendrá un gran impacto en el mercado del gas natural licuado solo si se prolonga, según Lucas Schmitt, analista principal de Wood Mackenzie. "El impacto de esta interrupción en el mercado del GNL será limitado si la interrupción se resuelve en uno o dos días. Sólo unos pocos cargamentos de GNL se encontraban en las proximidades del canal de Suez cuando comenzó el incidente. Por el momento, no esperamos que se produzcan cuellos de botella importantes, a no ser que la situación se prolongue", afirmó Schmitt.

