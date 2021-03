https://mundo.sputniknews.com/20210325/critican-en-francia-el-rechazo-de-la-ue-a-sputnik-v-va-en-contra-de-la-salud-de-la-gente-1110427761.html

Critican en Francia el rechazo de la UE a Sputnik V: "va en contra de la salud de la gente"

"La negativa del comisario europeo a reconocer la libertad de los europeos de considerar el uso de vacunas extranjeras como la rusa Sputnik V, que según un

Según el analista, "no es necesario tener un doctorado en epidemiología para ver el fracaso del viejo continente". "La campaña de vacunación no es una caminata que podamos permitirnos hacer al ritmo que más nos convenga. Es un sprint que condena a los países más lentos a presenciar la muerte biológica, social y económica de personas que podrían haberse salvado si esta carrera se hubiera tomado en serio", subraya.El periodista observa que los líderes europeos "no pagan personalmente el precio de sus errores. No tienen nada que perder ni ganar en función de la velocidad de la campaña de vacunación. Más allá del dolor emocional vinculado a la pérdida de un ser querido, a diferencia de los ciudadanos, nunca soportarán el peso de una economía artificialmente ralentizada y sobreendeudada".En Rusia también comentaron las declaraciones del comisario europeo. El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que el país "no impone nada a nadie", pero no está claro "qué intereses defienden y a quién representan" los funcionarios europeos. "¿Los intereses de las farmacéuticas o los intereses de los ciudadanos europeos?", se preguntó.Según el director general del Consejo Ruso para Asuntos Internacionales, Andréi Kortunov, las declaraciones de Thierry Breton tienen elementos de politización."A mi juicio, en esta declaración está presente un elemento de politización, lo que confirma las sospechas de que la actitud hacia la vacuna rusa no sea justa ni objetiva del todo. Nadie perdería si la UE tuviera una vacuna más", dijo Kortunov a Sputnik.

