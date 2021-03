Corte de Ecuador niega acción de protección por derrame de petróleo en la Amazonía

"Nuestros ríos están contaminados y las empresas y el Estado no cumplieron con sus obligaciones, tenemos niños enfermos, con manchas en la piel para toda la vida; no hay peces, tenemos chacras contaminadas y los jueces dicen que no hay daños; lo que no hay es justicia para los indígenas", dijo el presidente de la Federación Indígena Kichwa, Carlos Jipa.