Con COVID y sin turistas: Venecia festeja su 1.600 aniversario | Fotos, vídeo

Aleksandr Dunaev Roma, 25 mar (Sputnik).- Venecia, una de las ciudades más bellas y famosas del planeta, cumple este jueves 1.600 años, un aniversario muy

Serenísima, Dominante, Reina del Adriático: a lo largo de los siglos la ciudad lagunar adquirió varios nombres pomposos. Con sus iglesias y palacios magníficos, los canales y las góndolas, las leyendas acumuladas durante su historia milenaria, Venecia atrae miles de turistas ávidos de ver sus maravillas arquitectónicas… Mejor dicho, atraía en los tiempos pre-COVID: con la pandemia los flujos turísticos se redujeron en casi tres cuartos.Orígenes inciertosAl mediodía del 25 de marzo de 421 fue consagrada la iglesia de San Giacomo de Rialto, la más antigua de Venecia. Siete siglos después un cronista medieval asoció este evento con la fundación de la ciudad.La fecha, elegida por el cronista, no es casual. En el calendario eclesiástico el 25 de marzo es el Día de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que iba a dar a luz a Jesús. Para los venecianos no había dudas: la ciudad, fundada el mismo día de la concepción de Cristo, debía ser su "hermana" y, por lo tanto, María era su "madre" y santa protectora.La realidad histórica difiere bastante de esta bonita leyenda. La ciudad de Venecia no nació en un solo día: se formó paso a paso, con varias oleadas de prófugos que buscaban un refugio en los tiempos turbios de las invasiones bárbaras que acechaban a Italia en la época de la caída del Imperio Romano.Desafios de hoy y de mañanaHoy, 1.600 años después, la incertidumbre planea no solo sobre sus remotos orígenes, sino también sobre su futuro cercano y lejano.Desde hace un año la ciudad, junto con el resto del país, lucha con un invasor invisible, pero igual de temible que las hordas de Atila. En 2020 la pandemia del coronavirus hizo aumentar la mortalidad en la provincia de Venecia en un 175% y aún está lejos de darse por vencida.Por lo tanto, las celebraciones de este 25 de marzo son muy modestas, al tener que cumplir con las rígidas normas de prevención del contagio. Cuando la pandemia sea historia, Venecia se enfrentará con otros desafíos. En el corto plazo deberá recuperarse del impacto económico de la emergencia sanitaria. La brusca reducción de las muchedumbres de turistas tuvo un efecto benéfico sobre la ecología de la ciudad, donde los canales recuperaron su limpieza prístina y los delfines volvieron a surcar las aguas color esmeralda de la laguna.Pero los ingresos se precipitaron y la economía de la ciudad se sumió en la crisis, con lo cual el alcalde veneciano espera que los turistas vuelvan lo antes posible y promueve un plan de apoyo a las "ciudades artísticas italianas" que prevé medidas de sustento para los sectores de turismo, transporte y vivienda.El suelo que se hunde, el mar que subeSin embargo, una vez que Venecia se recupere de la crisis económica, deberá volver a pensar en cómo hacer frente al desafío del cambio climático y el aumento del nivel del mar que, en las últimas tres décadas, asciende a un ritmo de 3 mm al año, con una tendencia hacia la aceleración.Incluso si las medidas para mitigar el impacto antropogénico sobre el medioambiente resultan eficaces y el calentamiento global se mantiene por debajo de los 2 grados para finales de este siglo, así como lo prevé el Acuerdo de París sobre el clima, en 2100 el mar subirá entre 0,5 y 2 metros, según varias estimaciones.En el caso de Venecia la situación empeora por el hecho de que la ciudad, colocada en un terreno pantanoso, se hunde unos 2 mm al año. Junto al alza del nivel del Adriático, esto significa que en las próximas décadas corre el riesgo de ser cubierta por las aguas del mar. Las previsiones más hoscas fijan la fecha de la inundación definitiva en 2050, las más optimistas la aplazan hasta 2100.Para hacer frente a ese peligro, así como a las mareas altas que inundan periódicamente las calles de la ciudad, Venecia está realizando el proyecto Moisés que se hará plenamente operativo para finales de este año. A pesar de un coste exorbitante (más de 6.000 millones de euros), tiempos bíblicos de construcción (casi 20 años) y numerosos episodios de corrupción, sus compuertas ya protegen la ciudad del "acqua alta" del Adriático.Sin embargo, el Moisés no puede impedir ni el alza del nivel del mar, ni el hundimiento del terreno, por lo tanto, hay que buscar otras soluciones. Desde hace años se habla de restringir el acceso a los turistas, que no tardarán en volver, apenas se calme la tempestad del coronavirus. También sería razonable limitar el intenso tráfico marítimo en la laguna, que acelera la erosión de los suelos.Por otro lado, la reducción del tráfico y del turismo afectaría la economía local. En el alba de un nuevo siglo de su historia Venecia lucha por alcanzar un equilibrio entre la preservación de las joyas de su patrimonio artístico y las necesidades económicas. Una tarea que parece más ardua que nunca, pero que hay que resolver a toda costa, para que la Serenísima pueda festejar su próximo centenario.

