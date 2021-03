https://mundo.sputniknews.com/20210325/comienza-en-la-paz-la-feria-de-alasitas-la-fiesta-de-los-suenos--1110397054.html

Comienza en La Paz la Feria de Alasitas: la fiesta de los sueños

Comienza en La Paz la Feria de Alasitas: la fiesta de los sueños | Vídeos, fotos

Pese a los dos meses de retraso, finalmente se inauguró en la capital boliviana la tradicional Feria de Alasitas. Cada año y durante casi un mes, se ofrece a

américa latina

artesanía

la paz

feria

feria

bolivia

reportajes

Pese a los dos meses de retraso, finalmente se inauguró en la capital boliviana la tradicional Feria de Alasitas. Cada año y durante casi un mes, se ofrece a las familias juegos, comidas, diversión y también toda clase de objetos en miniatura, los cuales representan deseos a cumplir en los próximos tiempos: graduarse de alguna carrera, viajar, casarse, comprarse una casa, hasta tener cervezas en la heladera y alimentos en la alacena.En 2017, la festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO, por sus siglas en inglés—. Desde tiempos ancestrales, Alasitas se realiza normalmente en enero. Pero en 2021 tuvo que suspenderse, ya que Bolivia atravesaba a principios del año la segunda ola de contagios de COVID-19. Por ello la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasitas (Fenaena) acordó con la Alcaldía paceña postergar la celebración hasta que las condiciones fueran las adecuadas. Ahora, con la segunda ola de contagios en descenso —aunque con la cepa brasileña aproximándose en el horizonte de la frontera— se inauguró la tradicional feria, que durante tres semanas se desarrolla en el Parque Urbano Central de La Paz.¿Cómo surgió la celebración más tradicional de Bolivia?Según explica el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), "Alasita deriva del verbo aymara 'alathaña' (comprar). Es una festividad sagrada de culto a la deidad andina de la reproducción y la fertilidad animal, vegetal y humana, de la buena fortuna, del amor y propiciador de las uniones sexuales (el Ekeko)".Es, también, "una festividad prehispánica celebrada en el Qhapaj Raymi, cada solsticio de verano —el 21 de diciembre en el hemisferio sur—, caracterizada por la presencia e intercambio de dijes y miniaturas como símbolos de la tradición andina".La fiesta se mantuvo viva a través de los siglos gracias a la tradición oral, ya que no existe material histórico de esta celebración, repudiada por quienes fueran autoridades durante la Colonia española (1545-1825).El personaje más famoso de esta festividad es el Ekeko, un señor que representa la abundancia de bienes. Por ello de su poncho cuelgan toda clase de objetos y productos, cuya posesión son indicio de bienestar patrimonial y alimentario, para quien los tiene y su familia.¿Por qué es tan importante Alasitas?Alasitas es un hito cultural paceño, que irradia a otros departamentos, como Cochabamba y Santa Cruz, donde tampoco se pierden esta celebración, aunque en menor intensidad. En La Paz, el festejo tiene un rol económico, además de cultural, porque cientos de familias de artesanos dependen de comercializar sus productos en este espacio.Por ello, aunque con retraso, Alasitas "permite que nuestros hermanos artesanos vendan sus productos, tengan recursos para reactivar su sector. Pero, sobre todo, se trata de dar un regalo a la ciudadanía, para que podamos perfilar este 2021 de una manera más positiva", dijo el secretario de Culturas de la ciudad de La Paz, Andrés Zaratti, al inaugurar la edición 2021, este 24 de marzo. En este aspecto, Zaratti se mostró esperanzado en que "como individuos o como familias podamos priorizar nuestros objetivos, nuestros sueños, pero sobre todo para que como comunidad podamos soñar con días mejores, de mayor bienestar para nuestro municipio".¿Cómo viven las familias artesanas?Hernán Patty es un artesano que fabrica camiones, camionetas, buses y todo tipo de vehículos a escala, con mucho cuidado de replicar hasta el mínimo detalle. Contó a Sputnik que sus carros a escala son hechos a mano. "Nada de máquinas. Todo a mano. Se abren las puertitas como los modelos originales también", dijo con seguridad y mostró el mecanismo de las diminutas puertas.Le compran quienes anhelan ese vehículo en tamaño original, pero también niñas y niños, que desde hace décadas hacen rodar sobre el pavimento estos modelos tan delicados y dedicados.¿Cómo aprendió Patty su oficio? "Soy delegado de mi padre, Santos Patty, quien desde hace más de 60 años realiza este trabajo en madera. Es muy complicado, requiere de mucha paciencia. Hacer un autito nos toma un mes, porque es un poquito bien detalloso", explicó.Mostró su producto con orgullo: "No es venesta [aglomerado]. Tiene colado, prensado y resiste la lluvia, el sol, todo. No le entran termitas", sostuvo."Los artesanos no tenemos con qué subsistir. Necesitamos invertir, tenemos plata prestada de bancos por la cual tenemos que responder. Eso nos ha caído, pero estamos tratando de seguir adelante y no desmayar", expresó.Edición 2021 de AlasitasAl mediodía del 24 de marzo se dio la inauguración de la edición 2021 de Alasitas. Allí estuvieron autoridades locales, incluido el alcalde Luis Revilla, quien atraviesa sus últimas semanas de gestión. También participaron amawtas, yatiris (religiosos y sabios de la cosmovisión andina), además de dirigentes de la Fenaena.Acorde con la tradición andina, realizaron la q'oa de rigor: la quema de una ofrenda para la Pachamama, dirigida a que la feria marche bien para todas y todos quienes trabajan en ella. Luego procedieron a lanzar al aire cientos de billetes de fantasía, pesos bolivianos y dólares, que representan el deseo de —justamente— poseer esos papeles, pero los reales.En la cima de la q'oa ardía un suyu (un feto seco de llama), que deflagró junto a otras hierbas y objetos, los cuales ahumaron densamente el ambiente al aire libre.Destaparon cervezas y las agitaron como hacen los corredores de Fórmula 1 con botellas de champán. "¡Cuidado las cámaras!", gritaron los periodistas alrededor, pero sus súplicas se perdieron entre expresiones de algarabía.Zaratti comentó que la celebración de Alasitas "tiene orígenes milenarios, pero se ha ido transformando, dialogando con otros elementos culturales a lo largo de los años. Alasitas se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más importantes, que visibilizan la esencia de por qué La Paz es considerada una 'ciudad maravilla'".

la paz

bolivia

