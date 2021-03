Así ha sido la presentación oficial de Pau Gasol con el Barça: "Quiero acabar en la pista"

Cuando era un niño soñaba con jugar un día en el Palau Blaugrana. Ahora trabajo duro para volver a hacerlo. Força Barça! 🔵🔴



When I was a child I dreamt of playing at the Palau Blaugrana. Now I'm working hard to do it again. Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/ulzdjYwuij