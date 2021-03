https://mundo.sputniknews.com/20210325/asi-es-como-las-bajas-temperaturas-pueden-ayudarte-a-adelgazar-1110412224.html

Así es como las bajas temperaturas pueden ayudarte a adelgazar

No todos lo saben, pero el tejido graso de nuestro organismo puede tener distintos colores —blanco y pardo— y cada uno de ellos sirve para un propósito

No todos lo saben, pero el tejido graso de nuestro organismo puede tener distintos colores —blanco y pardo— y cada uno de ellos sirve para un propósito distinto. Al contrario de la conocida grasa blanca, la grasa parda puede ser una aliada a la hora de bajar de peso. ¿Qué es la grasa blanca?El tejido adiposo blanco —también llamado WAT, por sus siglas en inglés— es la grasa estándar de toda la vida. Es responsable de almacenar nuestra energía en grandes gotas de grasa que se acumulan alrededor del cuerpo, explica el portal Healthline. La acumulación de grasa ayuda a mantener tu cuerpo caliente, pues proporciona aislamiento térmico a los órganos. Sin embargo, demasiada grasa blanca no es algo bueno para el organismo humano. Además de conducir a la obesidad, está asociada a un mayor riesgo de padecer enfermedad cardíaca, diabetes y otras afecciones.¿Qué es la grasa parda?Por su parte, el tejido adiposo pardo —también llamado BAT, por sus siglas en inglés— almacena nuestra energía en gotas de grasa más pequeñas. Además, es rico en mitocondrias, estructuras conocidas como las centrales energéticas de nuestro organismo, las cuales utilizan la grasa para generar calor, aclara la revista científica Discover.La quema de la grasa parda calienta el cuerpo sin hacerlo temblar, un proceso llamado termogénesis. Durante este proceso, la grasa BAT también quema calorías. Así, este tipo de tejido adiposo es considerado un posible tratamiento para la obesidad y algunos síndromes metabólicos.La comunidad científica solía creer que solo los bebés tenían grasa parda en su organismo y que ella desaparecía cuando las personas llegaban a la edad adulta. Lo que se sabe ahora, sin embargo, es que incluso los adultos tienen pequeñas reservas de grasa parda, las cuales pueden incrementar.¿Cómo conseguir más grasa buena?Existen ciertos medicamentos que pueden causar el pardeamiento de la grasa blanca, sin embargo, estos fármacos también están asociados con algunos efectos secundarios, por lo que su uso exclusivamente para este fin no es recomendable. Entonces, ¿cómo aumentar los niveles de grasa parda? Pavlova da la respuesta: someter el cuerpo a bajas temperaturas y realizar actividades físicas.Exponer el cuerpo al frío puede estimularlo a producir la grasa BAT. Una investigación sugiere que dos horas de exposición diaria a temperaturas de alrededor de 19 °C pueden ser suficientes para convertir la grasa disponible en nuestro cuerpo en grasa parda.Así que tomar una ducha fría, bajar el termostato de la casa unos grados o salir a la calle cuando hace frío son medidas que podrían ayudar a crear más grasa parda.La actividad física, por su parte, ayuda al cuerpo a producir una proteína llamada irisina. Unos experimentos llevados a cabo con ratones sugieren que esta proteína es capaz de ayudar a transformar la grasa blanca en parda. Aunque los beneficios de los ejercicios para la salud son viejos conocidos de la ciencia, de momento no existe suficiente investigación que compruebe que generan más grasa BAT en humanos.

