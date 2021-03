https://mundo.sputniknews.com/20210324/sanidad-plantea-a-las-comunidades-autonomas-endurecer-las-restricciones-en-semana-santa-1110367215.html

Sanidad plantea a las comunidades autónomas endurecer las restricciones en Semana Santa

Sanidad plantea a las comunidades autónomas endurecer las restricciones en Semana Santa

El Gobierno y los consejeros de Sanidad de las autonomías han analizado el endurecimiento de las restricciones para los próximos días festivos ante el

2021-03-24T18:08+0000

2021-03-24T18:08+0000

2021-03-24T18:20+0000

españa

carolina darias

españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus

ministerio de sanidad de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1109977583_0:109:1200:784_1920x0_80_0_0_afb9e0643a928121a8aa85f5b523357d.jpg

El Gobierno y los consejeros de Sanidad de las autonomías han analizado el endurecimiento de las restricciones para los próximos días festivos ante el incipiente repunte de contagios.Entre las propuestas que se habrían planteado a los representantes de Sanidad de las autonomías estaría el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas y el cierre de actividades esenciales a la misma hora, según habían avanzado algunos consejeros.Sin embargo, la propia ministra Darias aseguraba horas antes que "a día de hoy" no hay medidas adicionales a las ya pactadas con las comunidades autónomas para la Semana Santa con lo que descartaba que de momento haya "nada" más.A la reunión también ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska para explicar el despliegue policial preparado por Interior para controlar las carreteras y evitar los viajes y desplazamientos no permitidos entre comunidades autónomas.Mientras, los ciudadanos se quejan del doble rasero de las normas aplicadas por Sanidad, ya que los españoles ven limitada su movilidad, al mismo tiempo que ven cómo los turistas franceses llegan a la capital buscando medidas más laxas que las aplicadas en su país, o a los turistas alemanes disfrutando de unas playas de Mallorca a las que ellos no pueden ir.

/20210310/turistas-extranjeros-si-y-nacionales-no-la-paradoja-perimetral-de-espana-en-semana-santa-1109733538.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

carolina darias, españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus, ministerio de sanidad de españa