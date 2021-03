https://mundo.sputniknews.com/20210324/no-aceptamos-visitas-de-supervision-amlo-comenta-la-reunion-con-delegacion-de-eeuu-1110390914.html

2021-03-24
"No aceptamos visitas de supervisión": AMLO comenta la reunión con delegación de EEUU

"Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan, las

"Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan, las relaciones con Estados Unidos son de respeto mutuo y le agradecemos mucho al gobierno que no interfiera y no violente nuestros principios constitucionales de política exterior", dijo durante su tradicional conferencia de presna matutina.Este comentario se dio a raíz de la pregunta si la Administración Biden ha planteado que México tome medidas en su frontera sur para reducir los flujos migratorios. López Obrador respondió que sí ha recibido presión, pero su propuesta siempre ha sido que se atiendan las causas que originan que la migración, brindando desarrollo y oportunidades para los países del Centroamérica y el sur de México."Claro que lo plantean, pero la respuesta de nosotros es de que se deben de atender las causas", subrayó.Al respecto el mandatario también aseveró que México "no es colonia" de nadie.El político también agregó que "es como si va a Marcelo [Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México] allá para supervisar a Texas y por qué no supieron resolver el problema de la nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores como llega Marcelo a ver por qué se permitió esto, pues esa es una injerencia, eso es indebido, eso no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz", conluyó.La visita tuvo lugar el pasado 23 de marzo. Por parte de Estados Unidos, participó la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Juan González, y el recién nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

